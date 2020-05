¿Pueden salir los dos padres con los niños en la Fase 1?

El plan de desescalada es minucioso y complejo, ya que tiene que evitar la propagación del coronavirus a la vez que se recobra la actividad diaria de millones de españoles. El propio Gobierno ha reconocido que, muchas veces, las normas o decretos que se van aprobando son de carácter general porque no se pueden detallar hasta el extremo.

Esta situación lleva a confusiones por parte de los ciudadanos que no saben qué normas han de cumplir en cada fase. Parece lógico que, si en la fase 1 ya se pueden reunir grupos de hasta 10 personas, familiares o amigos, en domicilios o en la calle (guardando las medidas de seguridad y prevención del coronavirus), también se puede pasear, hacer deporte, acudir a pequeños conciertos o a comprar, también los dos padres pudieran ir juntos con sus niños.

Sin embargo, en la fase 1 no está contemplado. Los dos padres no pueden salir juntos con sus niños en el horario establecido para menores de 14 años. Sigue siendo válida la normativa de un adulto que conviva con el niño o persona a su cargo, con hasta tres menores a la vez y siempre y cuando no presenten síntomas de contagio.

En lo que sí se está trabajando es en adaptar el horario de salida de los menores de 14 años dependiendo de la comunidad autónoma y debido a las altas temperaturas que se esperan en las próxima semanas. Los niños que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes no tiene restricciones de franjas horarias, ya que se estableció que estos lugares hay libertad de movimiento.

Horarios nuevos esta semana

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señaló hace unos días que se habían acabado "los juegos colectivos, jugar a la pelota, jugar a las paletas, hacer cosas en grupo... Eso desgraciadamente este verano no va a ser posible en ninguna de las playas de Andalucía y probablemente de España". Estas declaraciones las hizo a raíz de dar a conocer su intención de modifica la franja horaria de salida de los menores de 14 años.

Se espera que esta semana quede establecido el nuevo horario, " probablemente se dividirá el paseo de los niños en dos franjas, una matinal y otra de tarde, excluyendo las horas centrales del día por el calor, y sin coincidir con los mayores".

Moreno también recordó que Andalucía ahora encuentra "un nuevo obstáculo" ya seis provincias están ya en fase 1, donde se permite acceso a terrazas de bares y restaurantes, y los niños no pueden coincidir donde hay otras personas "vulnerables".

De ahí que la Junta de Andalucía afirme que "está intentando hacer una especie de sudoku" porque los niños "son vectores de contagio" y tienen que evitar el "contacto directo con los mayores", explicó Moreno.