¿Qué podemos hacer en la fase 1 a partir del 11 de mayo?

Ver a familia y amigos, asistir a entierros o a misa, comprar en el pequeño comercio sin cita previa, o sentarse en una terraza son algunas de las medidas de desescalada permitidas en los territorios que alcancen la fase 1 de la desescalada.

Andalucía cumple los requisitos de los indicadores propuestos por los expertos del Ministerio de Sanidad, y el 11 de mayo pasa a la Fase 1 de la ansiada desescalada.

Probablemente, una de las medidas contempladas en esta fase de apertura más deseadas es la que permite reunirnos con familiares y amigos a los que llevamos más de 50 días sin ver. De esta forma, a partir de la entrada en vigor de esta etapa las reuniones sociales, con un máximo de 10 personas están autorizadas, siempre y cuando, ninguno de ellos esté enfermo, tenga síntomas de coronavirus o haya estado en contacto con un contagiado en los últimos días.

Además las personas que vivan juntas podrán viajar en coche sin la restricción de dos individuos ni la obligatoriedad de viajar en diagonal que se exigía hasta ahora.

Terrazas al 50% de ocupación

La nueva fase permitirá abrir bares y terrazas limitando la ocupación al 50% y en mesas de no más de 10 personas, una medida que no, sin polémica, dará un soplo de aire fresco a un sector tremendamente castigado por esta crisis al igual que ocurre con el sector hotelero y de alojamientos turísticos a los que se les permitirá abrir sus puertas excluyendo las zonas comunes.

Entierros y misas, autorizados

Otra de las medidas tomadas por el Gobierno para la fase 1 es la apertura de los lugares de culto y la celebración de funerales a los que podrán acudir un máximo de 15 personas si es al aire libre y 10 si es en espacios cerrados. También se prevé la apertura del sector agroalimentario y pesquero, lo que agradecen los trabajadores ya que reactivará la economía en ambos sectores, así como los laboratorios universitarios.

Apertura del pequeño comercio sin cita previa

En cuanto al comercio, reabren los locales que tengan menos de 400 metros cuadrados pero no será necesaria la cita previa, solo se limita a un cliente por empleado. Los probadores y la ropa tendrán que ser desinfectados tras haber sido usado por un cliente y además, los mayores de 65 tendrán un horario preferente. Reabren los mercadillos, aunque solo con un 25% del total de sus puestos.

En el terreno deportivo, reabren también los centros de alto rendimiento y se permiten actividades individuales con cita previa y siempre que no se tenga que hacer uso de baños y vestuarios.

Abren los museos y bibliotecas

El sector de la cultura entra en juego de nuevo. Los museos y bibliotecas pueden abrir bajo un protocolo de seguridad que se detallará en breve. Se permitirá además el turismo de naturaleza para grupos limitados y los eventos en espacios cerrados reducirán su aforo a un tercio y lo limitarán a 200 personas en caso de celebrarse al aire libre.

Andalucía y su paso a la fase 1

La Junta de Andalucia ha solicitado al Gobierno que las ocho provincias andaluzas pasen a la fase a 1 del desconfinamiento el lunes 11 de mayo. La propuesta tiene un matiz, como confirmó el presidente Juanma Moreno en el Pleno del Parlamento, y es que la petición es que pase todo el territorio de la comunidad con "algunas restricciones".

Moreno sí reconoció que dos de las zonas que no pasarían están en Granada y una en Málaga. Lo dijiodurante su intervención en la sesión de control al Gobierno, poco antes de que la Consejería de Salud enviase al Gobierno central la propuesta andaluza para avanzar a la fase 1.

El titular de Salud, Jesús Aguirre, explicó por su parte que la dificultad para avanzar en el desconfinamiento está en la tasa de incidencia del virus en los últimos 14 días, lo que concuerda con lo desvelado por el presidente. Las demarcaciones con peores datos de incidencia son Málaga capital -que incluye a Rincón de la Victoria-, Granada capital y el área metropolitana nazarí, que engloba a casi 20 municipios. Las tres áreas juntas suman casi 1,5 millones de habitantes.

El plan remitido por la Junta contempla que todas las provincias andaluzas pasen a esa fase 1, con la excepción de los tres distritos. El objetivo de esta división es beneficiar a territorios que, estando en provincias más afectadas -Granada y Málaga- tienen buenas condiciones para avanzar en la desescalada. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la Axarquía y la Serranía malagueña o con la costa granadina. En el resto de provincias, aunque la situación no es igual en todo el territorio, la indicencia es mucho menor.

La propuesta andaluza consiste en que esas demarcaciones pasen a la fase 1, pero tengan condiciones muy similares a las de la fase cero, es decir, que se restrinja toda actividad que no sean las compras de suministros y los traslados para acudir al puesto de trabajo. En Málaga y Granada capital, así como en el área metropolitana nazarí, no podrán celebrarse velatorios y funerales con público, no podrán celebrarse actos al aire libre ni reuniones.

