AMI alerta del deterioro del derecho a la información y reclama un compromiso colectivo con el periodismo profesional

La Asociación de Medios de Información (AMI) ha reivindicado el papel del periodismo profesional como pilar del derecho ciudadano a recibir información veraz y ha advertido de que defender el periodismo equivale a defender un derecho fundamental recogido en la Constitución Española. La entidad lo ha hecho con motivo del Día del Periodista, que se conmemora en España esta sábado, 24 de enero, en un contexto marcado por la sobreabundancia informativa, la presión de los algoritmos y la difusión de contenidos ajenos a criterios editoriales y a responsabilidades profesionales.

La organización recuerda que el artículo 20 de la Constitución reconoce y protege el derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, un principio que considera inseparable del ejercicio profesional del periodismo. Sin medios independientes y profesionales, sostiene, no existe una garantía real de acceso a información fiable y de interés público, lo que convierte a la prensa en una infraestructura esencial para una democracia informada.

En su declaración, AMI subraya que la información veraz no puede equipararse a un producto más. La define como un bien público que requiere marcos normativos sólidos, transparencia en la propiedad de los medios y modelos de negocio capaces de asegurar la continuidad de las redacciones y del trabajo periodístico riguroso.

Un ecosistema informativo sometido a presiones persistentes

El texto reconoce avances recientes en materia de libertad de prensa en España, que en 2025 alcanzó una de sus mejores posiciones en el índice elaborado por Reporteros Sin Fronteras. Ese progreso, no obstante, convive con riesgos que la asociación considera preocupantes. Entre ellos, señala las presiones judiciales sobre periodistas, el uso de litigios estratégicos que pueden amedrentar la investigación y los factores económicos que erosionan la pluralidad y la calidad de la información.

La entidad que agrupa a los principales medios del país advierte de que estos elementos configuran un escenario frágil para el ejercicio del periodismo, en el que la incertidumbre económica y jurídica puede limitar la capacidad de los profesionales para cumplir su función social. La defensa del derecho a la información exige, en este contexto, algo más que declaraciones: requiere garantías efectivas que permitan investigar, contrastar y publicar sin interferencias indebidas.

Pluralidad, transparencia y sostenibilidad como requisitos democráticos

La asociación insiste en que la pluralidad y la sostenibilidad de los medios no son cuestiones técnicas, sino condiciones indispensables para la democracia. Informes europeos y nacionales alertan, según el comunicado, de procesos de concentración de la propiedad, de asignaciones sesgadas de fondos públicos y de vulnerabilidades estructurales en el ecosistema informativo que ponen en riesgo la existencia de voces locales y alternativas, consideradas esenciales para la cohesión social.

Proteger esa pluralidad implica, según la organización, avanzar en transparencia sobre la titularidad de los medios, establecer reglas claras en materia de publicidad e intervención pública y desplegar políticas que favorezcan modelos de negocio sostenibles. El periodismo local recibe una mención específica como uno de los ámbitos más expuestos a estas debilidades y, al mismo tiempo, como uno de los más necesarios para garantizar una información cercana y diversa.

La declaración también dedica un apartado a la situación de la profesión. El periodismo, afirma, merece protección y reconocimiento, lo que se traduce en condiciones laborales que permitan investigar en profundidad, en la garantía efectiva del secreto profesional y en mecanismos que protejan a las fuentes. Defender el periodismo profesional implica, en este sentido, asegurar que las condiciones de trabajo sean compatibles con el servicio público que la sociedad demanda.

Ediciones impresas de períódicos, a la venta en un quiosco de Sevilla, este viernes. / Juan Carlos Vázquez

Un llamamiento amplio para proteger el derecho a la información

AMI formula un llamamiento conjunto dirigido a poderes públicos, plataformas tecnológicas, anunciantes y ciudadanía. Desde su perspectiva, cada uno de estos actores tiene una responsabilidad específica en la defensa del derecho a la información. Las instituciones, apunta, deben garantizar el marco jurídico que protege la libertad de prensa y evitar el uso indebido de procedimientos que puedan silenciar a los periodistas. Las políticas públicas sobre medios han de orientarse a reforzar la transparencia y el pluralismo, asegurando el acceso a una oferta informativa diversa y de calidad.

El comunicado sitúa también a las plataformas digitales ante su papel en la difusión de contenidos y en la configuración del ecosistema informativo. Les atribuye la obligación de asumir responsabilidades y de promover modelos que favorezcan la información veraz y el periodismo independiente. A la sociedad civil y a las empresas les reclama apoyo a modelos económicos que sostengan redacciones profesionales y una defensa activa del periodismo riguroso frente a la desinformación.

Este posicionamiento se enmarca en la campaña más reciente de la Asociación de Medios de Información, bajo el lema “Tu poder es estar informado. Protege tu derecho a la información. Protege el periodismo”. La iniciativa subraya que la responsabilidad de mantener un ecosistema informativo fuerte es colectiva y que un país mejor informado constituye la mejor garantía de derechos y de convivencia democrática.

En el marco de la conmemoración del Día del Periodista, la asociación reafirma su compromiso con la transparencia, el rigor y la defensa activa de los derechos fundamentales vinculados a la información. La invitación final se dirige a instituciones, asociaciones y ciudadanos, a quienes anima a unir esfuerzos para que el periodismo y el derecho a la información se respeten, se protejan y se fortalezcan como elementos esenciales de la libertad pública.