Cuándo podremos ir al cine o al teatro en Andalucía

La cultura ha sido uno de los sectores más afectados en este confinamiento obligado que estamos teniendo mientras está durando el estado de alarma. No salir implica eso, valga la redundancia, no salir para nada. Y, en consecuencia, no hemos podido acudir ni disfrutar de ciertos espacios de ocio, sobre todo si no se puede garantizar el espacio de seguridad obligatorio entre personas.

¿Cuánto tiempo hace ya que no podemos disfrutar de una buena película en el cine o de ir al teatro? Para muchos, desde luego más que suficiente.

Así pues, en base a la Previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional establecidas en el estado de alarma -en función de las fases de transición a una normalidad que ha estipulado el Gobierno-, como en todos los sectores, en el ámbito de las actividades culturales y de ocio, también se comienza la desescalada.

A partir del 25 de mayo, los cines y teatros podrán abrir en las provincias que estén en la fase 2 intermedia, como es previsible que esté Andalucía, y solo se permitirá la entrada del 30% del aforo. De igual manera, y en las mismas condiciones, tendrán la misma fecha de apertura los monumentos, museos y salas de exposiciones o conferencias.

Por otra parte, los actos y espectáculos culturales en espacios cerrados de menos de 50 personas, podrán celebrarse a un tercio del aforo. Podremos, asimismo, ir a espectáculos al aire libre siempre y cuando se congreguen menos de 400 personas y se sienten manteniendo la distancia necesaria de seguridad.

¿Y a partir de entonces?

En la fase 3 o avanzada, las actividades culturales a las que se les ha permitido un tercio del aforo en la fase 2 -por supuesto cines y teatros- podrán pasar a la mitad de su ocupación a partir del 8 de junio; al igual que las salas de artes escénicas y musicales.

Además, se volverán a poder celebrar actos y espectáculos culturales de menos de 80 personas en lugares cerrados (con un tercio de aforo). Y, en esta etapa previa a la 'nueva normalidad', y si la fase 2 ha sido superada, podremos asistir a espacios culturales, parques temáticos y de ocio al aire libre de menos de 800 personas (siempre y cuando sea sentados y manteniendo la distancia pertinente).

Así las cosas, las reacciones del sector cultural no se están haciendo esperar. Sorprendidos ante la buena noticia, lo que quiere decir que la situación se está superando, demandan, no obstante, un poco más de margen en los tiempos y en el aforo pues, con un tercio, muchos de los espectáculos teatrales, por ejemplo, serían inviables. Esperan en breve, en todo caso, poder dialogar con el Gobierno y trasladarle sus inquietudes y demandas.