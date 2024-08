Australia permite por ley ignorar los mensajes fuera del horario de trabajo

En un mundo cada vez más hiperconectado y en el que la inmediatez de las comunicaciones se ha convertido en un elemento más del día a día, Australia ha decidido limitar las comunicaciones fuera del horario laboral a través de una nueva ley. De esta forma, se busca proteger el derecho a la desconexión laboral de los trabajadores, uniéndose a países como Francia, Bélgica, Alemania o España en Europa y países de América Latina como México que ya cuentan desde hace unos años con una legislación parecida.

Los trabajadores pueden ignorar los correos y las llamadas fuera de su horario laboral

De esta forma, la nueva Ley del Derecho a Desconectarse asegura que los trabajadores australianos no recibirán penalización alguna de sus empresas si no contestan estas comunicaciones (tanto llamadas como mensajes o correos) fuera de su horario de trabajo establecido en el contrato. Las empresas que incumplan esta norma podrán ser multadas y la ley se aplica a aquellas que cuenten con 15 o más empleados.

Unos meses antes de su entrada en vigor, una entrevista de la ABC RN australiana a Tony Burke, el ministro de Trabajo de Australia ya preguntó por esta ley, cuyo objetivo es detener las comunicaciones "no razonables" después de la jornada laboral. Para ello, Burke hizo una distinción entre lo que es razonable para la empresa (como mandar correos o contactar a los empleados por motivos de turnos), mientras que respecto a lo razonable para los empleados dijo: "cuando se tiene un trabajo en el que solo se pagan por las horas exactas que trabajas, algunas personas pueden estar en problemas si no consultan sus emails y se espera que trabajen por un periodo de tiempo por el que no se les paga. No es razonable".

La situación en España

En España, este derecho a no conectarse a un dispositivo relacionado con el trabajo o atender a llamadas y otras comunicaciones durante los tiempos de descanso (tanto las vacaciones como fuera del horario laboral habitual) está regulado por la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales que entró en vigor en el año 2018.

En su artículo 88 regula el “derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral”, sobre lo que se establece que:

“Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”.

Establece también que el empleador, "previa audiencia de los representantes de los trabajadores", elaborará una política interna en la que se "definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas". Este artículo añade también que en los casos de teletrabajo total o parcial, "se preservará el derecho a la desconexión digital". Se busca con esto proteger el descanso del trabajador y su conciliación de la vida personal y laboral.