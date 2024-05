Los errores que no debes cometer a la hora de separar la vida profesional de la personal

Equilibrar la vida profesional con la personal es todo un reto para las familias en la actualidad, sobre todo, si uno o ambos progenitores comparten lugar de trabajo con el hogar. Saber parar, poner límites, desconectar hacen que la línea que separa ambos sectores cada vez sea más difusa y acabemos mezclando unas cosas con otras, interrumpiendo actividades y perdiendo el foco del trabajo.

La sensación que te queda al final del día es de que no has podido hacer todo lo que hubieras querido y de que no has dedicado suficiente tiempo a tus seres queridos y a ti mismo. Te quedas con la sensación de que el trabajo nunca acaba. Aunque parezca una queja, realmente es un factor a tener en cuenta dado que esta situación, sostenida en el tiempo, puede acarrear consecuencias irreversibles para la salud como la aparición de cáncer, enfermedades cardiovasculares, depresión, estrés o ansiedad.

Además tiene un nombre. Se llama efecto blurring. Se trata de esa dificultad para separar la carga familiar de la laboral y se llama así porque es un término que procede de la palabra inglesa 'blur', que significa borroso o desenfocado.

La clave está en poner límites

Estamos en época de buen tiempo y planear vacaciones. Se va acercando el final de curso de los niños, por lo que compartir espacio laboral y familiar durante casi tres meses que duran las vacaciones de los niños, no la de los padres, a veces se convierte en un campo de batalla.

Ante estas situaciones, la psicóloga Carola Salgado, miembro de la plataforma Doctoralia, opina que lo ideal para combatir al enemigo de la conciliación es poner límites y horarios de trabajo como si fueras a una oficina. Pero, ¿es siempre posible? ¿Qué sucede cuando hay una reunión virtual? Las constantes interrupciones hacen que te invada la culpa y que te quedes con la sensación de que siempre te falta algo por terminar.

Eso hace que vivas pendiente de los dispositivos electrónicos con los que trabajas y que la única luz que te da en el día es la que reflejan las pantallas, perdiendo la noción del tiempo y con dificultad de ser consciente de que tienes que despegarte del mundo digital. Cuando te pase eso, corta la conexión porque según los psicólogos son señales indicativas de que debes parar.

Y hazlo sin culpa porque, ¿sabías que tienes derecho a la desconexión digital? Está recogido en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 18 del Real Decreto-Ley de trabajo a distancia.

Consecuencias

El "blurring" lleva a un estado de agotamiento cerebral. La psicóloga Carola Salgado advierte, "se priorioriza la sensación de alivio inmediato, mejor que la incomodidad de afrontar nuestros objetivos más ansiados a medio plazo. A la larga, esta situación acaba derivando en deterioro del bienestar físico y psicológico", por lo que puede tener consecuencias para la salud como algunas de las siguientes: