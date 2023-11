Presta atención a estas señales que te indican que tu trabajo está afectando a tu salud mental

El clima laboral es uno de los aspectos que mejor deberían funcionar dentro de la empresa ya que se ven muchas veces enturbiado por la carga de trabajo que imposibilita la compatibilidad con la vida personal.

Es el eje central de la mayoría de los problemas que tienen las personas trabajadoras y les crea una carga mental cuyo silencio deriva en otras patologías como estrés, ansiedad o depresión. Los problemas son menores cuando sientes que te escuchan y que, sobre todo, a los responsables les interesan tu bienestar dentro de la empresa. Por lo pronto, el 31% de las personas trabajadoras creen que a sus gerentes no les importa su salud mental.

Muchas veces no es falta de interés, sino de recursos ya que no saben cómo afrontar, ni cómo ayudar a un trabajador con problemas mentales. Entre una parte que no se siente arropada y otra que no sabe cómo encajar la situación, el asunto de las patologías mentales se convierte en un tema tabú dentro de la empresa, algo que pasa habitualmente, pero de lo que nadie se atreve a hablar.

Antes de llegar a ese extremo, pueden fomentarse otros puntos fuertes que jueguen a favor de un buen ambiente laboral.

Buenas prácticas para mejorar la salud mental de los empleados

En España, los problemas de salud mental se han convertido en una de las principales causas por las que la gente renuncia a su puesto de trabajo. Para concretar, estas personas padecen el Síndrome del Burnout que es un agotamiento físico y mental. La persona se siente más pequeñita dentro de la empresa, con una autoestima más baja y esta sensación repercute en su rendimiento y empeora su motivación laboral. ¿Qué cosas se pueden hacer para mejorar la salud mental dentro de la empresa?

Flexibilidad y conciliación. Estudios recientes afirman que el 73% de las personas están muy agradecidas de poder trabajar desde casa y tener una flexibilidad horaria. Con esto se evita el síndrome del Burnout ya que las jornadas de trabajo excesivas, la falta de conciliación y de flexibilidad en el entorno laboral son algunas de las causas que lleva al agotamiento. Formación en liderazgo y en gestión de proyectos. No todos los responsables de equipo saben ser buenos líderes. Establecer una cultura de feedback es super importante para el empleado. Mediante sesiones one to one, la persona se siente escuchada y percibe que sus opiniones tienen valor dentro de la empresa, así que se siente más motivada con su trabajo. Es otra forma de combatir el síndrome Burnout ya que la persona que nunca ve expectativas de crecimiento dentro de la compañía, también se acaba desmotivando y agotando mentalmente. La desconexión digital. Cuando la jornada laboral termina, no continúa cuando la persona llega a casa contactándolo con los dispositivos electrónicos. Cursos de gestión de estrés. Se puede trabajar en equipo para fomentar la conexión y la unión entre todos los trabajadores.

Consecuencias del agotamiento laboral

El estrés es solo una señal de la sobrecarga de trabajo, pero el agotamiento laboral debe abordarse. Si se ignora, puede tener consecuencias significativas tales como:

Estrés excesivo

Fatiga

Insomnio

Tristeza, enojo o irritabilidad

Consumo inadecuado de alcohol y de sustancias

Enfermedad cardíaca

Presión arterial alta

Diabetes tipo 2

Vulnerabilidad a las enfermedades

Muchas veces los síntomas que se manifiestan no te hacen pensar que puedas tener estrés laboral, así que si percibes algunos de estos indicios, acude a un médico porque debes curarte.

La mayoría de empleados no lo hablaría

Muchos miembros de la plantilla no se sienten cómodos hablando de sus problemas mentales dentro de la empresa y mucho menos con sus jefes. Les falta confianza, pero también lo que pasa es que muchos líderes no saben cómo llevar el tema de la salud mental dentro de la empresa.

La cuestión no es tanto hablarlo, sino saber qué decir. No se trata de que los líderes o gerentes de la empresa actúen como terapeutas, pero sí que los empleados sientan, de alguna manera, el apoyo. A ellos les gusta saber que sus mayores responsables se preocupan de verdad por su bienestar.

La cercanía emocional de los jefes con sus empleados fomentaría un aumento de la productividad laboral, es más fácil trabajar en equipo y los miembros están más motivados con lo que hacen. Esto genera una imagen positiva empresarial de cara al exterior y se aumenta el flujo de entrada de nuevos talentos.