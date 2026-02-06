Bruselas concluye que el diseño "adictivo" de TikTok vulnera la ley comunitaria

Logo de TikTok ante la sede de la Comisión Europea en Bruselas.

La Comisión Europea consideró este viernes, tras una investigación preliminar, que la red social china TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea por su "diseño adictivo" para los usuarios y podría imponerle una multa en el futuro si no lo modifica.

El Ejecutivo comunitario explicó en un comunicado que esto incluye características como el desplazamiento infinito por la pantalla, la reproducción automática de vídeos, las notificaciones automáticas (push) y su sistema de recomendaciones "altamente personalizado".

La Comisión realizó una investigación preliminar que arrojó que la plataforma no evaluó adecuadamente cómo estas "características adictivas" podrían perjudicar el bienestar físico y mental de sus usuarios, incluidos menores de edad y adultos vulnerables.

Puntualizó que, al "recompensar" constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose por la pantalla y hacen que el cerebro de los usuarios entre en "modo piloto automático".

La Comisión recordó que las investigaciones científicas demuestran que esto puede conducir a un comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios.

Además, precisó que, en su evaluación, TikTok ignoró importantes indicadores del uso compulsivo de la aplicación, como el tiempo que los menores pasan en la plataforma por la noche, la frecuencia con la que los usuarios abren la aplicación y otros posibles indicadores.

"TikTok parece no implementar medidas razonables, proporcionadas y eficaces para mitigar los riesgos derivados de su diseño adictivo", aseguró la Comisión.

Así, citó que las medidas actuales de TikTok, en particular las herramientas de gestión del tiempo de pantalla y las herramientas de control parental, "no parecen reducir eficazmente los riesgos" de la adicción que provoca su diseño.

Las herramientas de gestión del tiempo son "fáciles de descartar", según la Comisión, y los controles parentales pueden "no ser eficaces porque requieren tiempo y habilidades adicionales" por parte de los progenitores.

Modificar el diseño

De acuerdo a los hallazgos en esta fase, la Comisión cree que TikTok debe "modificar el diseño básico de su servicio".

Por ejemplo, desactivando con el tiempo funciones clave que crean adicción, como el "desplazamiento infinito", aplicando "descansos de pantalla" efectivos, incluso durante la noche, y adaptando su sistema de recomendaciones.

Bruselas dejó claro que estas conclusiones preliminares no prejuzgan el resultado final de la investigación.

Recordó que estas opiniones preliminares están basadas en una investigación en profundidad que incluyó un análisis de los informes de evaluación de riesgos de TikTok, datos y documentos internos y las respuestas de la empresa a múltiples solicitudes de información.

También de una revisión de la extensa investigación científica sobre este tema y entrevistas con expertos en múltiples campos, incluida la adicción conductual.

La Comisión indicó que TikTok tiene ahora la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, y que puede examinar los documentos de los expedientes de investigación de la Comisión y responder por escrito a las conclusiones preliminares.

Si finalmente se confirman las opiniones de la Comisión, ésta podrá emitir una decisión de incumplimiento que puede dar lugar a una multa proporcional a la naturaleza, gravedad, reincidencia y duración de la infracción, y que puede alcanzar hasta un máximo del 6% de su volumen de negocios anual total a nivel mundial.

La Comisión Europea abrió un procedimiento a TikTok el 19 de febrero de 2024 ante sospechas de que incumplía la Ley de Servicios Digitales.

Además del diseño adictivo, esta investigación abarca el efecto madriguera de los sistemas de recomendación de TikTok, el riesgo de que los menores tengan una experiencia inadecuada para su edad por tergiversación de la misma, y las obligaciones de las plataformas de garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección para los menores.