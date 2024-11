El bulo del menor aparecido en Laredo, que algunos han relacionado con uno de los niños desaparecidos por la DANA

Los afectados por la DANA en la comarca de l'Horta Sud tratan de recomponerse del sinfín de daños materiales de las inundaciones. Al tiempo, el Centro de Integración de Datos (CID) revelaba este martes la cifra oficial de desaparecidos, que ascienden a 89 casos activos. Uno de los que más ha llamado la atención ha sido el de Izan y Rubén, dos niños de 5 y 3 años, quienes fueron arrastrados a un barranco por una corriente de agua en la localidad de Torrent, según el testimonio de su abuela, Antonia María Jiménez.

La abuela de los menores ha lamentado este miércoles en la televisión local de Marchena, su pueblo natal, ha lamentado que no se sepa nada de sus nietos. Jiménez ha criticado que a Torrent no haya llegado "ni media ayuda" y que las autoridades "no están haciendo nada". A lo sumo, algunas personas están difundiendo en redes sociales que uno de los niños sí ha aparecido pero, lamentamentablemente, se trata de un bulo sobre la DANA más.

No es Rubén, aunque existen "dudas de que sea cierto

"No se trata, por desgracia, de Rubén, el pequeño desaparecido junto a su hermano Izan en Torrent como consecuencia de la DANA", se ha apresurado a desmentir la asociación SOS Desaparecidos en su cuenta de Instagram. En concreto, se trata de caso de un niño de 3 años rescatado por la Policía en las inmediaciones de Laredo, una ciudad de Texas en Estados Unidos (no la localidad cántabra), cuya imagen se ha difundido para encontrar a su familia. Por otro lado, esta información podría tratarse de otro bulo en sí mismo: "Tenemos ciertas dudas de que sea cierto", apostilla la asociación.

"Tampoco ha sido localizado ni hay ninguno niño sin identificar en las zonas afectadas", ha lamentado SOS Desaparecidos.

"La corriente se los quitó de las manos"

Antonia María Jiménez ha explicado que el pasado 29 de octubre, su hijo Víctor y sus nietos, Izan y Rubén, se encontraban en su domicilio del barrio de Masía del Juez en Torrent cuando se fue la luz y comenzó a llover de forma torrencial. La fuerza del agua fue tal que "se les cayó la casa encima" tras la venida de una corriente de "dos metros" de altura que arrasó la vivienda. Pese a que los niños estaban abrazados a su padre, "la corriente se los quitó de las manos", sin que desde entonces se haya sabido más de su paradero. Guadia Civil y Protección Civil han desplegado este martes un dispositivo de búsqueda en la zona.

La cuenta oficial de SOS Desaparecidos se hizo eco de este caso el pasado domingo. Izan, el mayor de los hermanos, tiene 5 años y pelo corto y moreno; mientras el pequeño Rubén, de 3 años, es rubio y con pelo corto.

89 denuncias de desaparición en Valencia

En la Comunidad Valenciana, el balance provisional de víctimas mortales se mantiene este miércoles en 211 personas. La cifra total de desaparecidos asciende a 89 casos, en base a las denuncias presentadas en las oficinas 'ante mortem' habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Estos casos corresponden a las denuncias en las que los familiares han facilitado muestras biológicas para facilitar la identificación posterior de sus familiares, entre otros datos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Además, algunos de estos desaparecidos podrían corresponder con los 62 cuerpos a los que ya se las ha practicado la autopsia en los Institutos de Medicina Legal, pero todavía no han sido identificados.