Si buscas una pedida de mano única, esta empresa te lleva al espacio

En la búsqueda del momento perfecto para proponer matrimonio, cada pareja desea que la experiencia sea memorable y especial. Son numerosas las empresas que ofrecen propuestas únicas y personalizadas para cada pareja, pero algunas van un paso más allá y no se conforman con diseñar un espacio a medida para los futuros cónyuges, sino que proponen enviarlos literalmente al espacio.

Apoteo Surprise, una empresa francesa especializada en la creación de experiencias singulares, ofrece un paquete de pedida de mano que incluye un viaje al espacio en un avión suborbital que permite a los pasajeros experimentar la sensación de ingravidez y contemplar la curvatura de la Tierra desde una perspectiva única.

La propuesta se realiza en un entorno emocionante y romántico, con una vista impresionante del espacio y la Tierra. Apoteo Surprise se encarga de todos los detalles, desde la planificación del vuelo hasta la creación de un ambiente romántico y especial.

Qué incluye y cuánto cuesta

El paquete, que cuesta 750.000 euros, incluye un vuelo de siete horas en la troposfera y la estratosfera en una cápsula espacial privada, la configuración y puesta en marcha de un robot, los servicios de un chef con dos estrellas Michelin y de un piloto, cena gastronómica para dos con vino y champán y un ramo de rosas rojas.

Adicionalmente están disponibles servicios como la creación de un vídeo personalizado que captura el momento de la propuesta, un certificado de vuelo espacial o un regalo especial para conmemorar el momento, entre otras opciones.

Cómo es el viaje

Según indica la compañía en su web, un piloto recibe a la pareja a su llegada y les invita a subir a una cápsula espacial esférica y futurista con comodidades y equipos de vanguardia. En el centro habrá una mesa preparada al estilo de los restaurantes más refinados.

Entonces conocerán al robot diseñado por Apoteo Surprise, Stellar Embrace, que les saludará y entregará un ramo de rosas a la novia antes de anunciar que viajarán rumbo al espacio. La cápsula se elevará transportada por un globo estratosférico en un ascenso de dos horas durante el que se podrá contemplar una perspectiva única de la Tierra.

El robot, equipado con inteligencia artificial, les servirá comida y bebida y podrá charlar, cantar o bailar. Incluso ajustará su lenguaje corporal con un mecanismo de reconocimiento de emociones basado en la detección de expresiones faciales, tono y léxico.

La cápsula alcanzará la altitud de crucero de 35 kilómetros coincidiendo con la salida del Sol. Ahí la pareja podrá admirar la curvatura de la Tierra, el halo azulado de la atmósfera y la oscuridad total del espacio lleno de estrellas, para experimentar el efecto visión general.

La cena

En ese momento, el robot servirá la cena (según la web, "maridaje de platos y vinos" en cinco tiempos, preparada por un famoso chef francés con dos estrellas Michelin: vieiras sopladas, langosta y trufas en dúo, caviar madurado con flor de leche, supremo asado glaseado con miel y crujiente de pomelo).

Durante la cena, sonará una lista de reproducción con temas de reminiscencias espaciales, con temas como Space Oddity de David Bowie, Across the Universe de The Beatles, Rocket Man de Elton John o Walking on the Moon de The Police.

Al concluir, llegará el momento de la pedida de mano en sí, también cuidadosamente diseñado por la empresa aunque es de suponer que se podrá personalizar.

Poco después la cápsula empezará a descender y al cabo de dos horas tocará tierra.

Una propuesta que plasma como pocas el romanticismo y la aventura. Una oportunidad única para parejas que sueñan con dar el paso definitivo en un escenario tan extraordinario como el espacio y al que se podrá acceder (quien pueda pagarlo, claro), a partir de 2025.