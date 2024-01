Los casos internacionales más llamativos de militares transexuales

A raíz del sonado caso de una militar transgénero sevillana que se siente discriminada por no poder utilizar los vestuarios femeninos a pesar de que en su Documento Nacional de Identidad aparezca como ya reconocido su cambio de sexo, recordamos otros casos sonados tanto a nivel nacional como en el panorama internacional.

Cabe recordar que en España se aprobó la ley para la igualdad real y efectiva de las personas transexuales y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como ley trans, en febrero de 2023, por lo que, desde entonces, cualquier persona que se considere de otro género al suyo y tenga más de 16 años, puede iniciar en el Juzgado los trámites para cambiar de género. En cuanto a documentación, necesita su dni, el padrón municipal y el certificado de nacimiento.

En cuanto al proceso en sí, primero se ha de presentar la solicitud para rectificar la mención registral de sexo y, tras unos meses, la persona solicitante debe ser citada para ratificar dicha solicitud y elegir, si se desea, un cambio de nombre.

Este proceso, que ahora es tan sencillo, es una antigua demanda del colectivo LGTBI, y más concretamente de las personas transgénero, que han tenido que lidiar con una gran cantidad de dificultades burocráticas para poder realizar su deseado cambio de sexo. Dicha dificultad, ha sido tradicionalmente mucho mayor si el la persona transgénero era militar, un sector con unos valores más conservadores.

A pesar de que no ha habido muchos casos, hacemos un repaso de algunos de los más llamativos en las instituciones militares.

La valentía de Estrella Cid

Estrella Cid fue la primera transexual del Ejército de Tierra que realizó su cambio de sexo. A los 52 años, y después de haber vivido muchos años con miedo a las consecuencias por su contexto social y familiar complicado, decidió transicionar dentro de las Fuerzas Armadas. Estrella Cid, que siempre tuvo claro que quería ser militar, entró en el Ejército a los 16 años hasta convertirse en experta en comunicaciones y en la actualidad es subteniente del Ejército de Tierra con 57 años y se ha convertido en una gran referente para los transexuales militares en España.

Chelsea Manning

Otro de los casos más mediáticos es el de Chelsea Manning, exmilitar y analista de de inteligencia del ejército estadounidense que filtró a WikiLeaks miles de documentos confidenciales con información clasificada de los conflictos militares en Afganistán e Irak, por lo que fue condenado, ya que por entonces era un hombre llamado Bradley, a 35 años de cárcel y a la expulsión del ejército por deshonor.

Fue en la propia prisión cuando solicitó el cambio de sexo, que le fue reconocido oficialmente a los meses de solicitarlo. Después de que Obama conmutase su pena, ha vuelto a vivir varios arrestos y episodios de suicidio, pero en la actualidad trabaja para la mejora de las comunicaciones en internet, concretamente para que sean más seguras y anónimas.

Byun Hee-soo

Esta militar de Corea del Sur comunicó al ministerio de Defensa surcoreano en 2019 su cambio de sexo después de una operación que tuvo que realizarse lejos de las fronteras de su país, históricamente muy conservador. Cabe recordar que en Corea del Su el servicio militar es obligatorio para los hombres durante dos años.

Después de tres años en el ejército de Corea del Sur, la sargento Hee-soo comunicó a sus superiores que quería continuar siendo militar, pero el Ministerio de Defensa del país surcoreano consideró que su cambio de sexo constituía un problema mental y físico y la echó en 2020 de la institución militar.

Tras este hecho, Hee-soo salió del anonimato para reivindicar su causa y se hizo una referente para el colectivo LTGBI de su país. En marzo de 2021 apareció muerta en su casa de Seúl por causas desconocidas. Meses después de su fallecimiento, la corte de Corea del Sur sentenció que su baja militar era ilegal y la canceló, convirtiéndola en una víctima del sistema surcoreano.

Shane Ortega

El sargento Shane Ortega fue el primer soldado transexual del ejército de Estados Unidos, donde realizó más de 400 misiones de combate. Tras haber participado en varias misiones en Afganistán como hombre, y una en Irak como mujer, pudo cambiar de género gracias a la revocación del ejército estadounidense de la política política conocida como 'Don't Ask, Don't Tell' (No preguntes, no digas), que impedía servir a las personas que fueran abiertamente homosexuales. El sargento, ya retirado, está considerado como un líder del movimiento LGTBI.