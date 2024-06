Amanda Knox, condenada a tres años de cárcel por acusar a Patrick Lumumba: toda la historia detrás uno de los asesinatos más mediáticos

El asesinato de Meredith Kercher en el año 2007 fue uno de los casos judiciales más mediáticos de la última década. Amanda Knox, la que fue su compañera de piso, ha sido el pasado miércoles juzgada y condenada a tres años de cárcel por acusar falsamente a Patrick Lumumba del asesinato, aunque no tendrá que ir a prisión dado que estuvo cuatro años en prisión preventiva.

Meredith Kercher, una estudiante británica en Perugia, Italia, fue encontrada sin vida, degollada y semidesnuda el día 2 de noviembre de 2007. Su cuerpo fue encontrado bajo una manta en su cuarto, el cual estaba cerrado con llave. En un principio, Amanda Knox, y su novio por aquel entonces, Raffaele Sollecito, fueron condenados por el asesinato, aunque tras una serie de apelaciones y contrapelaciones, sus condenas fueron anuladas y luego reinstauradas. Finalmente fueron absueltos por el Tribunal Supremo de Italia en 2015. Pasaron cuatro años en prisión preventiva.

En medio de los interrogatorios y del entramado judicial, Knox acusó a Patrick Lumumba, un congoleño propietario de un bar donde ella trabajaba, de ser el autor del crimen. Tras dos semanas en las que Lumumba estuvo detenido, se comprobó que la acusación era falsa y Lumumba fue liberado. Su coartada fue confirmada por un testigo que demostró que él estaba trabajando la noche del asesinato.

Tras ser condenada por difamación (uno de los pocos cargos que permanecieron en su contra después de que el Tribunal Supremo de Italia anulara las condenas por asesinato), Knox dijo que sus declaraciones fueron hechas bajo presión y sin la presencia de un abogado o un traductor. Esto fue corroborado por la Corte Europea de Derechos Humanos, que determinó que sus derechos fueron violados durante los interrogatorios. Amanda Knox dice sentir mucho haber difamado al que, según dice, no solo era su jefe, sino su amigo y también admite que Lumumba estuvo consolándola por la muerte de su amiga la noche anterior a su arresto y el de Raffaele Sollecito.

Patrick was not just my boss; he was my friend. I would never knowing accuse an innocent person, much less a friend, of a grave crime. Patrick gave me the opportunity to practice Italian by serving customers in his pub. He looked out for me.