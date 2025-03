José Bretón confiesa por primera vez cómo asesinó a sus hijos Ruth y José

Han pasado 14 años desde que José Bretón asesinó a sus hijos Ruth, de 6 años, y José, de 2, en un crimen que conmocionó a la sociedad española. Ahora, el escritor Luisgé Martín ha revelado en su libro El odio las confesiones del asesino, quien reconoce que lo hizo todo por odio hacia su exmujer y para evitar que los niños se criasen con la familia materna.

Desde 2021, Martín ha mantenido una relación con Bretón a través de cartas, conversaciones telefónicas y visitas a la cárcel de Herrera de la Mancha, donde cumple condena. En estas revelaciones, adelantadas por El Confidencial, Bretón confiesa que no soportaba la idea de que sus hijos se educaran junto a la familia de su exmujer, a la que consideraba "tóxica". "Ahí fue cuando empecé a volverme loco", admite.

Según el libro, Bretón tenía todo preparado para el día en que sus hijos iban a pasar unos días con él en la finca. "Había dos condiciones que tenían que cumplirse: que murieran sin sufrimiento y que los cuerpos desaparecieran luego para que no los encontraran", relata. Para ello, contaba con medicamentos y leña en la finca, y solo tuvo que comprar gasóleo.

La mañana del fatídico 8 de octubre de 2011, Bretón fue a despertar a los pequeños. "Cuando llegué a la cama mi hijo José ya estaba despierto y me echó los brazos para que lo cogiera. Al hacerlo pensé: 'Vaya tela que sea hoy el último día que te vea, pero no puedo soportar la idea de que pases momentos allí'", recuerda. "No sé si hablé con ellos, pero no hubo palabras especiales. No hubo despedidas ni sentimentalismo. Yo estaba ido. Solo pensaba en que todo acabara".

Antes de poner los cuerpos en el fuego, Bretón comprobó que los niños ya no respiraban. "No se enteraron de lo que iba a pasar", asegura. En cuanto a Ruth, la madre de los pequeños, afirma que le gustaría pedirle perdón, pero reconoce que no se atrevería a sentarse frente a ella. "No sabría qué decirle. Ni siquiera sé qué decirme a mí mismo, cómo entender lo que pasó".

El caso de José Bretón

El caso de José Bretón conmocionó a la sociedad española en 2011. Bretón, un ex militar cordobés, asesinó a sus dos hijos, Ruth y José, durante una visita programada en la finca familiar de Las Quemadillas, en Córdoba. Tras el crimen, quemó los cuerpos de los pequeños en una hoguera para intentar borrar las pruebas.

Durante meses, Bretón mantuvo la versión de que los niños habían desaparecido en el parque Cruz Conde de Córdoba, lo que desencadenó una intensa búsqueda por parte de las autoridades y voluntarios. Sin embargo, la investigación policial y las pruebas forenses desmontaron su coartada y revelaron la terrible verdad.

En julio de 2013, José Bretón fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de sus hijos. La sentencia consideró probado que actuó por venganza hacia su exmujer, Ruth Ortiz, con quien mantenía una conflictiva relación tras su separación. El caso generó un intenso debate sobre la violencia machista y la necesidad de proteger a los menores en situaciones de conflicto familiar.

El libro 'El odio' de Luisgé Martín

El odio es un libro escrito por el novelista y ensayista español Luisgé Martín, en el que recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos Ruth y José. La obra, publicada en 2023, es fruto de una relación epistolar y de encuentros que Martín mantuvo con el condenado desde 2021.

A través de las revelaciones contenidas en el libro, Bretón admite que cometió el crimen por odio hacia su exmujer y para evitar que los niños se criaran con la familia materna, a la que consideraba tóxica. También detalla cómo planificó y ejecutó el asesinato, y reflexiona sobre sus motivaciones y el impacto de sus actos.

"El odio" ha generado un gran interés mediático y social, al ofrecer una mirada inédita sobre uno de los casos criminales más impactantes de la historia reciente de España. Al mismo tiempo, plantea inquietantes reflexiones sobre la naturaleza del odio, la violencia familiar y los límites de la maldad humana.