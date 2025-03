El insólito caso del hombre que murió 2 veces: de muerto en 1994 oficialmente, a ser identificado entre las víctimas de la DANA

La catástrofe de la DANA del pasado 29 de octubre dejó un saldo de 224 fallecidos y 3 desaparecidos en España. En medio de la tragedia, ha salido a la luz el insólito caso de Miguel, un hombre que fue hallado muerto a causa de la riada, pero que ya había sido declarado legalmente fallecido en 1994.

Miguel, nacido en Granada en 1952, formó una familia y tuvo dos hijas. Sin embargo, en 1984 se marchó de casa sin dejar rastro. Tras denunciar su desaparición y no tener noticias suyas durante una década, fue declarado muerto en 1994 de acuerdo al artículo 193 del Código Civil. "Siempre te quedaba ese gusanillo de decir... ¿Estará vivo?", confesó su hija en 'El programa de Ana Rosa'.

Hace cuatro meses, la mujer recibió la sorprendente llamada informando que su padre había fallecido como consecuencia de la DANA. "Ese pequeño alivio de decir, por fin lo hemos encontrado", expresó, aunque admitió sentirse "un poquito reacias hacia él" por no haber intentado contactarlas en todos estos años, a pesar de encontrarse a tan solo cuatro horas y media de camino.

La misteriosa desaparición de Miguel en 1984

Miguel, quien según su hija tenía antecedentes de problemas de salud mental, desapareció en 1984 sin dejar rastro. No hubo llamadas, movimientos bancarios ni renovación de documentos a su nombre desde entonces. "El último movimiento bancario era del año 80 y poco", reveló su hija, añadiendo que "no había ido al médico... Es que no tiene historia clínica".

Tampoco solicitó la pensión de jubilación y dejó su DNI en casa antes de marcharse. Su paradero fue un misterio durante décadas, hasta el trágico desenlace con la DANA.

El impacto de la DANA en España

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó España el pasado 29 de octubre causó estragos en numerosas localidades. Muchos municipios fueron arrasados por el barro, y el proceso de reconstrucción y limpieza de las zonas afectadas es lento y costoso.

Entre las víctimas mortales se encontraba Miguel, cuyo cuerpo fue encontrado en Quart de Poblet, Valencia, tras ser arrastrado por la riada desde otro lugar. Su identificación fue posible gracias a las huellas dactilares.

La identificación de Miguel y el cierre para su familia

La hija de Miguel recibió la noticia de su muerte real hace cuatro meses. "Si no... Ni nos enterábamos", aseguró, dado que su padre fue identificado por las huellas dactilares tras ser encontrado en Quart de Poblet, a cuatro horas y media de distancia de donde vivían sus hijas.

Aunque supone "ese pequeño alivio de decir, por fin lo hemos encontrado", la mujer admite estar "un poquito reacias hacia él" por no haber intentado contactarlas en todos estos años. "De la otra forma dices, sí, en papel está muerto, pero quién te dice que no aparezca un día por la puerta", reflexionó.

Preguntas frecuentes sobre desapariciones y declaraciones de fallecimiento

¿Cuánto tiempo debe pasar para que una persona desaparecida sea declarada legalmente muerta?

Según el artículo 193 del Código Civil español, una persona desaparecida puede ser declarada legalmente muerta cuando hayan transcurrido diez años desde las últimas noticias que se tuvieron de ella.

¿Qué ocurre con los bienes y derechos de una persona declarada legalmente muerta?

Cuando una persona es declarada legalmente muerta, sus bienes y derechos pasan a sus herederos, como si hubiera fallecido realmente. Sin embargo, si la persona reaparece con vida, puede recuperar sus bienes y derechos, aunque con ciertas limitaciones.

¿Cómo se puede solicitar la declaración de fallecimiento de una persona desaparecida?

Para solicitar la declaración de fallecimiento de una persona desaparecida, es necesario presentar una demanda ante el juzgado de primera instancia del último domicilio de la persona o, en su defecto, del lugar donde se produjeron las últimas noticias sobre ella. Se deben aportar pruebas que justifiquen la desaparición y el tiempo transcurrido.