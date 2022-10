Caso Ester López: salen a la luz unas declaraciones de la pareja de Óscar que desmontarían su coartada

El periodista Alfonso Egea ha analizado este miércoles en el plató de 'El programa de Ana Rosa' las últimas novedades, sobre el caso de la desaparición y muerte de la joven de Traspinedo, Esther López. Así, las nuevas investigaciones y pruebas aportadas apuntarían al principal sospechoso, Óscar S., como presunto autor de la desaparición de Esther López.

Ha sido la entonces expareja de Óscar, madre de su hija y actual pareja, quien ha aportado nuevos datos. Beatriz, que es como se llama, declaró en su momento ante la Guardia Civil "no haber creído a Óscar durante su cuartada y que tendría serias dudas de creerle".

Serias dudas

Al parecer, según su relato, habría tenido serias dudas sobre la coartada de Óscar al día siguiente. "Nos dijo que estaba en el coche porque iba a descambiar un pantalón. Me sorprendió porque Óscar no suele perdonar las siestas, después de trabajar suele irse a dormir y no a descambiar un pantalón", declaraba la actual pareja del acusado.

"No me cuadró porque además no le gusta irse de compras. Cuando le vi, le pregunté y me dijo que era mentira, que había ido a la casa a hacer la cama y a quitar un porro que había dejado en la ventana. Me dijo que me había engañado para que no me enfadara. Eso no tenía sentido para mi". Estas declaraciones serían nuevas pruebas que apuntarían a Óscar como presunto responsable de la desaparición de la joven de 35 años el pasado 13 de enero.

Coincidencia

Todo esto se suma a un informe elaborado por el laboratorio AmsFashion, que ha encontrado similitudes entre las fibras de la chaqueta de Esther López y unos hilos que la Guardia Civil halló en la vivienda del principal sospechoso, Óscar S. M.

Según ha informado El Norte de Castilla, el informe, fechado el 10 de octubre, y al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido elaborado por el citado laboratorio de control de calidad, con sede en Lugo, y consiste en el estudio de distintas fibras de la chaqueta marrón que vestía la víctima el día de su desaparición y muerte, frente a unos hilos o fibras encontradas en la vivienda de Óscar S.M, en la urbanización El Romeral de Traspinedo.

Del contenido del estudio se deduce, como principal conclusión, que las fibras del forro de la chaqueta de Esther, tanto en general como las del interior de la misma, se asemejan a las de varias fibras localizadas en la vivienda del sospechoso, ya que ambas están "punteadas" y presentan también "similitud" en el número de puntos.