Localizan fibras en el chalé de Óscar que pertenecen al chaquetón que llevaba Esther López la noche de su desaparición

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que lleva el caso de Esther López, continúa recibiendo pruebas sobre los análisis hechos a las fibras recogidas tanto en el chalé del principal sospechoso de la desaparición y muerte de la joven, como en su coche. Precisamente, una de ellas, "de color beige", y recogida del suelo del pasillo de la casa de verano de la urbanización El Romeral, «se ajusta, en cuanto a sus características físicas y su composición química con las fibras de origen artificial y color beige que componen parte del tejido de la chaqueta de la víctima», finaliza el estudio, que ha sido recogido por El Norte de Castilla.

Por lo que puede ser que la joven sí estuviera en el interior de la vivienda, información contraria a la que siempre ha mantenido Óscar S., quien manifestaba haberla dejado en el acceso de entrada en la urbanización. No obstante, podría tratarse de una trasferencia, ya que los dos amigos estuvieron juntos muchas horas ese día y viajaron en el mismo vehículo. Es decir, Óscar pudo llevarse consigo una fibra del chaquetón hasta la vivienda y no que necesariamente Esther haya estado en ella. Así que, una vez más, los hallazgos científicos no resultan concluyentes.

Otras de las fibras que fueron localizadas en las uñas de Esther son unas que «se ajustan con las fibras de origen natural y color blanco que componen parte el tejido del pantalón tipo chino», que vestía el principal investigado la noche de autos. Aunque los científicos señalan que, al tratarse de fibras de color blanco, «tienen escaso valor probatorio por ser muy ubicuas». Esto es, son muy frecuentes y, por tanto, pueden pertenecer a cualquiera.

Hallazgo llamativo

La placa de la matrícula del T-ROC de Óscar también es otro de los lugares donde la Policía Científica recuperó otra fibra de color blanco. Aunque no se especifica en el informe si se trata de la placa trasera o delantera. Se trata de una fibra con las mismas características físicas y misma composición química, que las fibras de origen natural y color blanco que componen parte del tejido de los calcetines de la víctima. Pero, igual que ocurre con las del pantalón "chino" del principal sospechoso, estas, «por ser muy ubicuas, tienen escaso valor probatorio». En cuanto al hallazgo de otra fibra encontrada en la parrilla inferior del vehículo, esta no da resultados positivos.

Del mismo modo, han encontrado algunos hilos de color azul bajo las uñas de Esther que, hasta el momento, son de origen desconocido, pero que, explican los científicos, «no se corresponde con la tipología de las estudiadas hasta ahora en los indicios» remitidos al laboratorio.

Otro indicio que puede ser relevante para la investigación, y que todavía está en el laboratorio, es el paquete de tabaco de la marca Winston con tres cigarrillos que tenía la mochila que se encontró junto al cadáver de Esther, y al que le faltaba una parte lateral. Dicho paquete, que está custodiado por el laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Valladolid, se ha puesto en manos del Departamento de Balística y Trazas del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para que realice un cotejo de este trozo de cartón con una boquilla casera recogida en el chalé de Óscar.

Según recoge el digital local El Norte de Castilla, que se hace eco del informe, el objetivo es comprobar «la continuidad o encaje mecánico» entre ambos indicios. De esta forma, se determinará «si originariamente conformaban un solo elemento». Si el análisis diera resultado positivo, sería un indicio más para apoyar la tesis de que la joven estuvo dentro de la parcela del chalé de El Romeral la noche del 13 de enero.