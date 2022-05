Caso Esther López: "Defiendo la presunción de inocencia, pero primero, el honor de mi hermana"

Traspinedo, localidad donde residía la joven Esther López, desaparecida el pasado 12 de enero y encontrada muerta 24 días después en una cuneta de la carretera del municipio, volvió a concentrarse este viernes 13, cuatro meses después de que no se volviera a tener noticias de ella, para pedir justicia por su convecina.

Mientras tanto, su hermana Inés, presente en la cita, ha criticado la postura del principal sospechoso, Óscar S. M., y remarca que "soy la primera que defiende la presunción de inocencia, pero lo primero que voy a defender siempre es el honor de mi hermana Esther", según ha podido recoger Diario de Valladolid.

Estas palabras llegan después de que Óscar declarara ante la jueza que instruye el caso que "antes o después esto tenía que pasar", haciendo alusión al fatal desenlace de Esther y al estilo de vida que aparentemente la fallecida llevaba. Se trata de una "frase reprochable" que ha agitado aún más si cabe al círculo más próximo de la joven. De hecho, Susana Sanz, primera de Esther, ha incidido en que "no, esto no tenía que pasar".

"No era su momento"

A Esther "le quedaba mucho por vivir", leía Susana en su discurso. E hizo hincapié en que "no era su momento". A la vez que no quiso dejar pasar la oportunidad de dirigirse a "quien ha acabado con su vida" para "que sepa que vamos a luchar por la justicia". "Tener en vilo a media España no puede salir gratis", señaló también en referencia al seguimiento mediático del caso. "Vamos a luchar pidiendo verdad y justicia", concluyó.

Inés tomaba el relevo de su prima Susana. Y fue ella quien quiso dar las gracias "a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su trabajo incansable". A la vez que quiso mostrarles "toda la confianza" del círculo más próximo a la joven fallecida. "Un sinvergüenza no se les va a escapar", vaticinó. Al tiempo que reconoció que otras investigaciones similares también se habían demorado en el tiempo.

Esta nueva concentración en memoria de Esther López estuvo marcada por la ausencia tanto del alcalde de la localidad vallisoletana, como del primer teniente de alcalde, que se justificaron con otros compromisos. Igualmente, el centenar de personas reunidas era una cifra inferior a la de los que se había celebrado con anterioridad.