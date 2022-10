Habla el novio de la secuestradora de Bilbao: "Hasta el último momento pensaba que estaba embarazada"

El pequeño Aimar ha abandonado este viernes, junto a sus padres, el hospital Basurto de Bilbao, en el que dos días antes había llegado al mundo y donde posteriormente fue sustraído por una desconocida que se hizo pasar por personal sanitario.

Paralelamente a la salida de la familia del centro hospitalario, Estefanía Ruiz, de Ya Es Mediodía, se hacía con la primicia de arrancar las primeras palabras al novio de Mireia C. S., secuestradora del menor. En apariencia, era un hombre completamente destrozado que aseguraba pensar que el embarazo de su novia era real. "Estoy fatal, estamos fatal todos, no sabemos lo que ha pasado, estamos fatal, todo lo que sabía se lo he dicho a la policía”, ha asegurado la pareja de Mireia, con quien convivía desde hace varios años, y quien es padre de una niña de otra relación, a la que ella le decía que iba a tener un hermanito.

En cuanto al embarazo, el novio de la joven ahora detenida, ha asegurado a la reportera que pensaba que era real: "Hasta el último momento pensaba que estaba embarazada". Es un misterio cómo la arrestada pudo hacer para engañar a todo su entorno y a su pareja. Lo que sí es cierto es que tras salir del hospital se fue a casa de una amiga donde pasó la noche, estuvo haciendo vídeos de ella con el recién nacido y colgándolos en redes sociales hasta que decidió dejarlo abandonado en un felpudo.

Tras 11 horas de angustia e incertidumbre, Aimar fue finalmente rescatado en buen estado y entregado a sus padres después de que le realizaran las pertinentes pruebas médicas. Así, Laura, la mamá del pequeño, se mostraba feliz y deseando que sus dos hijos se conozcan. Por su parte, Pedro, el padre del bebé, ha atendido a los medios y ha pedido que se intente que algo así no vuelva a suceder: “Que se cure o que esté en un centro psiquiátrico ingresada para que no le vuelva a hacer daño a otra familia”.