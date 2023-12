Los hermanos asesinados en un coche en Toledo estaban amenazados

La Guardia Civil sigue investigando el doble asesinato de dos hermanos de 45 y 49 años en el municipio toledano de Casarrubios del Monte que se produjo el pasado martes, 19 de diciembre.

A pesar de que se haya declarado el secreto de sumario, ha trascendido que los agentes están valorando la posibilidad de que las dos víctimas acudieran a la zona en la que se encontraron sus cadáveres para hacer algún tipo de trato con otra u otras personas. Esto se ha deducido debido a que fueron hallados en una carretera sin asfaltar y muy poco frecuentada.

Podrían ser varios asesinos

Además, puesto que uno de los cuerpos estaba en el interior del vehículo y el otro fuera, tumbado, los investigadores están considerando la posibilidad de que se produjera una emboscada en la que participó más de una persona. Esto explicaría que uno de los hermanos, al ver que atacaban al otro, intentara salir del coche y lo interceptaran.

Los investigadores también han podido estudiar la dirección que toman las balas desde donde se produce el disparo y la conclusión es la misma: había dos tiradores, como mínimo.

Estaban amenazados

Según fuentes cercanas a la investigación, ña familia a la que pertenecen los hermanos llevaba tiempo amenazada. En la puerta de su casa habían hecho pintadas con insultos que ahora se encuentran tapadas y podría tratarse de dos personas que ya habían sido desterradas de otra zona por conflictos con otros clanes.

Los dos hermanos tenían antecedentes penales relacionados con casos de violencia de género y con delitos contra la seguridad vial pero no ha trascendido que tuvieran relación con el tráfico de drogas o robos. Que la Policía no tuviera constancia de ello no quiere decir que no tuvieran problemas de este tipo con otras personas, por eso los agentes no descartan ninguna posibilidad hasta ahora.