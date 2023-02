“¿Cómo conseguir el cloroformo?”, los audios del crimen de las gemelas de Sabadell

Los hechos ocurrieron en julio de 2021. Cuando los Mossos llegaron al lugar en el que se había cometido el crimen detuvieron a su pareja, Dolores, a su hermana gemela y al cuñado de Dolores. Sin embargo el único que entró en prisión fue Isaac, que confesó el asesinato.

Cinco meses después, tras analizar las llamadas que se dieron esos días y escuchar los audios que salieron desde los móviles del presunto asesino y de las hermanas, los investigadores detuvieron, también, a las dos gemelas.

Ambas, cuando entraron en prisión de manera provisional, pidieron quedar en libertad pero solo una de ellas lo consiguió, Dolores. La que fue pareja de Pedro salió de la cárcel en febrero de 2022 hasta la celebración de la vista.

La familia de Pedro reclama que se la vuelva a encarcelar y denuncian que no esté entre rejas en este momento, ya que se la han encontrado en algunas ocasiones y eso los desestabiliza emocionalmente porque tienen que cambiar su rutina para no coincidir.

Dolores, cuando fue detenida, contó que habían cometido el crimen porque Pedro la maltrataba. Sin embargo, no hay constancia de que esto fuera así. No hay denuncias previas ni ningún indicio de que Pedro fuera violento con ella.

La expareja de la víctima, Marina, con quien estuvo casado durante 20 años y tuvo una hija, ha querido aclarar a los medios de comunicación que ella nunca vivió con él ningún episodio de violencia.

Además ha contado que Pedro era una persona muy tranquila y que cuando discutían el solía evitar las disputas. También ha explicado que su nueva pareja, Dolores, era muy celosa porque la llegó a llamar a ella para insultarla y le rompió el teléfono y las gafas a Pedro en un momento de ira. De hecho, durante ese episodio un vecino llamó a los Mossos ante los gritos de Dolores.

Es por eso por lo que los investigadores consideran que los celos podrían haber sido el desencadenante para cometer el asesinato.

Los mensajes entre la víctima y su pareja

El Programa de Ana Rosa ha tenido acceso a los audios que se enviaron la víctima y su pareja por un lado y los tres acusados para cometer el crimen por otro.

En los mensajes emitidos por Pedro él le asegura a Dolores que si no cambia su actitud va a dejar la relación. “Si no cambiamos yo me voy. Yo esto no lo aguanto, te quiero mucho pero yo no puedo estar así”, comenta la víctima refiriéndose a los celos. Continúa, “yo lo voy a sentir mucho porque te amo pero no puedo estar todos los días llorando”.

Ella se defiende diciendo que son pareja y no amigos y que no consiente que le de los buenos días a otras mujeres. En esa secuencia de audios también asegura que ella es única y que para estar a su lado tiene que estar “al 100%”.

La planificación del asesinato

Cuando el crimen tuvo lugar los investigadores comenzaron a recabar información y dieron con los audios que los tres acusados habían mantenido y que demuestran que la muerte de Pedro estuvo planeada.

En estos mensajes la hermana gemela de Dolores, Pilar, dice que ha estado hablando con su hermana por teléfono “ y está chunga, chunga, chunga… Porque ella ya no aguanta más, ¿sabes? Y es normal”, aclara.

Entonces le pregunta a Isaac, su pareja y cuñado de Dolores, cómo pueden conseguir cloroformo “ para dormirlo y luego…¡Eso!”, confiesa. “Si conseguimos eso para que ella lo duerma y nosotros rematarlo, pues se hace el viernes por la noche. Yo me pido el día personal”, prosigue.

Es entonces cuando Isaac se graba un vídeo a sí mismo utilizando una pistola táser mientras hace bromas y dice “¡Yupiii!”.

En los audios que continúan Isaac aclara que cree que con 12.000 voltios una persona “se fulmina, se electrocuta”. “Yo creo que eso, con los chispazos que mete, se tiene que quedar muy doblado para seguir adelante”, concluye.

Entonces pasa a explicarle a Pilar cómo se va a ejecutar el crimen: “Yo me iría para tu casa y una vez que no respire pues, bueno, vamos a lo que vamos. ¿Sabes, guapi?”. A lo que ella responde: “si se hace bien sí que se deja frito y una vez que esté frito… Ahí se machaca”.

El crimen se llevó a cabo el 10 de julio de 2021. Primero atacaron a Pedro cuando estaba durmiendo con una herramienta, asestándole varios golpes en la cabeza. La víctima trató de huir y finalmente acabaron con su vida en el rellano del edificio.

Ante los gritos de auxilio de Pedro varios vecinos pudieron observar lo que estaba sucediendo a través de las mirillas de sus puertas. Uno de ellos llegó, incluso, a grabar la escena, documento que ha servido de prueba para enjuiciar a los tres acusados de haber asesinado a sangre fría a Pedro Fernández.