¿Quién puso en 'modo avión' el teléfono de Esther López la noche de su muerte?

El móvil de Esther López, la joven cuyo cuerpo fue hallado en una cuneta de Traspinedo (Valladolid) 24 días después de su desaparición el pasado mes de enero, recibió hasta tres llamadas de su madre esa fatídica noche de su muerte. Sin embargo, posteriormente, alguien activó el 'modo avión'. La Guardia Civil sospecha que lo hizo la persona que la mató, ya que en el momento de estas llamadas Esther, presumiblemente, no estaba en condiciones de coger el teléfono. Por lo que plantean diferentes escenarios con Óscar como principal sospechoso de los hechos.

Según adelanta EL CASO, de las investigaciones policiales se desprende que la madre de la joven de Traspinedo se intentó poner en contacto con ella hasta tres veces. En concreto, entre las 5:31 y las 6:30 del 13 de enero, la última vez que se la vio con vida. Al parecer, Esther madrugaba mucho para ir a su trabajo, por lo que su madre se comenzó a preocupar cuando la echó en falta en casa y tampoco atendía a ninguna de estas llamadas. Esta circunstancia "podría sugerir que, en el momento que las recibió, la víctima podría estar privada de su libertad deambulatoria, o en cualquier situación de peligro que le impidiera responder aquellas llamadas. Tampoco se descarta que en aquel momento ya hubiera muerto", se explica en el sumario del caso.

Sin código de bloqueo

El móvil de Esther no tenía código de bloqueo, de modo que la persona responsable de su muerte podría haberlo puesto en modo avión cuando la madre de la víctima empezó a llamarla insistentemente preocupada, detalla Okdiario. Fue en el cuarto intento de contacto con la joven cuando el móvil ya no tenía conexión.

Además, el Instituto Armado sitúa dicho móvil, la noche que murió, en casa de Óscar, el principal sospechoso y única persona en verla con vida. Aunque no ha sido capaz de justificar por qué el móvil de Esther López daba señal en su casa. Precisamente, este fue uno de los motivos por los cuales los investigadores estuvieron cuatro días registrando su casa. Y aunque han conseguido extraer más de 500 muestras biológicas, no han dado sus frutos de momento: solo el 4 % de las pruebas biológicas recogidas probarían que Esther estuvo allí la noche de autos.

A día de hoy no hay ningún imputado por la muerte de Esther. No obstante, Óscar sigue siendo el principal sospechoso del crimen por sus mentiras y múltiples contradicciones. Mientras que Ramón 'El Manitas', el único detenido por el caso, ha quedado en libertad sin cargos, ya que no hay pruebas que demuestren su autoría.