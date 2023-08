Caso Dani Alves: así ha sido su comparecencia ante la jueza

Dani Alves ha comparecido esta mañana ante la jueza, que le ha comunicado su procesamiento por, presuntamente, haber agredido sexualmente a una joven de 23 años el pasado 30 de diciembre. Esta era la última oportunidad del acusado para dar su versión de los hechos y modificar aquello que quisiera.

Sin embargo, el jugador de fútbol ha decidido mantener lo último que dijo ante la jueza: que hubo acceso carnal pero que fue consentido. De esta forma al ahora procesado le quedará ir a juicio y allí tratar de defender su inocencia ante el tribunal. “Lo que sí es cierto es que nadie puede decir que yo he tenido una actitud avasalladora con nadie”, ha aclarado. “Yo fui simplemente un cómplice de las ganas que ella tenía o de las ganas que yo tenía”.

Sin embargo, en el auto de procesamiento se contradice la versión del futbolista y queda recogido que la voluntad de la chica era abandonar el baño en el que tuvo lugar la presunta agresión pero él hacía caso omiso. De esta manera la jueza entiende que hay indicios suficientes para llevar a Dani Alves a juicio.

La comparecencia

La intervención del jugador ante la jueza no ha durado más de 15 minutos. El jugador ha sido citado por la magistrada Concepción Cantón, encargada de llevar su caso, para comunicarle que iba a ser procesado por los hechos de los que se le acusa y que, por tanto, tendría lugar el juicio.

Cuando la jueza iba a proceder a leer el auto de procesamiento Alves ha dicho que no hacía falta que se lo leyera y ha asegurado que no estaba de acuerdo con lo que en él se recogía. Ha asegurado que en dicho auto se le atribuye la supuesta violación de la mujer y que eso no se ajusta a la realidad. Sin embargo, también ha anunciado que no recurrirá el procesamiento para agilizar la causa y que se celebre el juicio lo antes posible.

La jueza instructora deberá ahora, tras realizar una serie de trámites internos y procesales, remitir las diligencias judiciales a la Audiencia de Barcelona. El tribunal al que le toque tendrá que dar traslado al fiscal y a la acusación particular, ejercida por la abogada Ester García en nombre de la víctima, para que presente su escrito de acusación.

Tras ello, le tocará el turno a la defensa de Alves, representado por el letrado Cristóbal Martell, que planteará sus argumentos. Después, los magistrados señalarán cuando se celebrará el juicio, algo que podría darse antes de que acabe el año, aunque es toda una incógnita. En cualquier caso, al estar el acusado privado de su libertad de forma provisional, se le da prioridad a estos casos.

En el auto de procesamiento la jueza impone al jugador una fianza de 150.000 euros en concepto de responsabilidad civil, a pesar de que la víctima afirmó que no quería ningún tipo de compensación económica.

Las secuelas de la víctima

Desde que tuvieron lugar los hechos la joven se encuentra de baja laboral y necesita atención psicológica de forma periódica.

Los forenses han dictaminado que la víctima "cumple con los criterios de un trastorno de estrés postraumático" de "intensidad elevada", "con repercusión funcional y deterioro en varias áreas de funcionamiento" que se pueden relacionar "significativamente" con los hechos denunciados.