Daniel Sancho pide ducharse en el mismo sitio en el que desmembró el cuerpo de Edwin Arrieta

Una semana después de que en el programa de televisión 'Y ahora Sonsoles', de Telecinco, se emitiesen las imágenes de Daniel Sancho en la reconstrucción del crimen de Edwin Arrieta ante la policía tailandesa, el programa Vamos. A Ver, también de Telecinco, ha mostrado en exclusiva la primera visita del chef español a la villa en la que estuvo con Arrieta.

En ambas grabaciones sorprende a los expertos la tranquilidad con la que Sancho relata lo sucedido. De hecho, en este primer día mostrado en Vamos a Ver, Daniel llega a pedir que le dejen darse una ducha en el sitio donde descuartizó el cuerpo y posteriormente, lavarse los dientes. Los agentes aceptan su petición, que ha llamado la atención en los medios de comunicación, y le quitan las esposas para que proceda a asearse.

Durante la primera reconstrucción Daniel Sancho explica: "Lo empecé a meter en bolsas, pero en bolsas negras. No miraba lo que metía en cada bolsa" confesaba a la policía antes de observar cómo los investigadores del crimen cuentan, en su presencia, el dinero en metálico que hallaron en la habitación: "Es mío, el de Edwin estaba en su mochila", detalla al policía que tiene el dinero.

Con visible calma, el hijo del actor Rodolfo Sancho enseña a la policía la camiseta que llevaba puesta el día que realizó la compra de los cuchillos, las bolsas y los productos de limpieza en un supermercado de la isla. Tras eso le asegura a uno de los agentes al que se dirige por su nombre de pila que se ha "portado realmente bien antes de que me acusárais" y que quiere "seguir haciéndolo": "Quiero seguir cooperando con vosotros" asegura.

Rodolfo Sancho abandona Tailandia

Una semana después de que el actor llegara al lugar en el que se encuentra su hijo, éste ha decidido abandonar el país explicando que su presencia allí podría perjudicar a Daniel debido al revuelo mediático que se ha originado.

Mientras tanto, a pesar de que se informó de que Silvia Bronchalo habría regresado a España, ahora se ha podido confirmar que esto no fue así. La madre del autor confeso del crimen continúa en Tailandia pero no ha ido a ver a su hijo durante los días en que lo ha hecho su padre. Por el momento ella es la única persona que goza del permiso de visitas diario que no puede superar los 15 minutos de duración.