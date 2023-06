Así es cómo el detenido por la desaparición de María Victoria engañó a la menor

La Policía detuvo el pasado jueves, 1 de junio, en Segovia al hombre que presuntamente había retenido durante cinco días a María Victoria, una menor de 14 años de Albacete.

Los padres de la menor denunciaron su desaparición el 27 de mayo, unas horas después de que la chica comunicara que había ido a casa de una amiga a hacer un trabajo.

Cuando María Victoria salió de casa eran las 4 de la tarde y al llegar la noche y observar que la menor no volvía, los padres se preocuparon y llamaron a sus compañeras de clase, que les comunicaron que la niña no había estado con ellas. Fue entonces cuando acudieron a una comisaría para interponer una denuncia.

Fruto de las primeras investigaciones los agentes pudieron saber que la menor había tomado un tren desde la estación de Albacete junto a un hombre adulto, de unos 30 años, cuyo rostro llevaba tapado con una mascarilla. Ambos se habían bajado del transporte en la estación de Chamartín, en Madrid, y desde allí se les perdió la pista. Hasta que cinco días después la Policía dio con María Victoria en un pueblo de Segovia, en aparente buen estado de salud.

Cómo la engañó

Lo que se sabe por el momento es que el hombre que retuvo durante cinco días a la menor es profesor universitario experto en robótica en la Universidad Internacional a distancia de La Rioja. Éste contactó con la menor a través de internet hace aproximadamente seis meses haciéndose pasar por un adolescente.

De hecho, cuando se citaron la menor pensó que se iba a encontrar con un chico de una edad cercana a la suya, pero no fue así. Los investigadores tratan de averiguar ahora cómo el adulto consiguió persuadirla para que fueran juntos hasta Segovia, al domicilio de él, en el que ambos estuvieron cinco días. Se sospecha que su propósito era mantener relaciones sexuales con ella aunque por el momento no se ha podido confirmar si esto finalmente ha llegado a suceder o no.

En caso de que hubiera pasado aun con el consentimiento de la niña se estaría cometiendo un delito porque tiene menos de 16 años. Hasta ahora la pequeña no ha podido hablar porque está en estado de shock en su casa, intentando recuperarse. Los agentes se centran en saber si hubo agresión sexual y si se la sometió químicamente.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha detallado que al hombre se le investiga por los delitos de agresión sexual a una menor de 16 años, retención de menores, corrupción y contacto por internet con una niña que no alcanza los 16 años con la intención de mantener relaciones sexuales con ella. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Segovia ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza mientras continúan las pesquisas.