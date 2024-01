Encuentran el cadáver de Ivo en una zona del Mar Menor que ya habían peinado

Agentes de la Guardia Civil han encontrado este mediodía, del 25 de enero, el cuerpo sin vida de Ivailo Petro, más conocido como Ivo, el chico de 15 años que naufragó la madrugada del pasado 5 de enero en el Mar Menor. El cadáver ha sido localizado veinte días después de que le perdieran la pista al menor, cuando viajaba en una canoa junto a otros dos amigos que sí pudieran salvar sus vidas nadando hasta la orilla.

El hallazgo

Fuentes del instituto armado han informado a EFE de que el cuerpo del menor estaba sumergido a una profundidad de unos 5 metros y a una distancia de entre 1.000 y 1.500 metros del puerto de Los Alcázares. Desde su desaparición, un amplio dispositivo trataba de localizar por tierra, mar y aire al joven. Ayer mismo se sumó a la búsqueda Arsa, una perra adiestrada para encontrar rastros de cuerpos en descomposición.

Fuentes del dispositivo de búsqueda han asegurado que el cadáver estaba en el entorno del Balneario San Antonio, en una zona que ya había sido revisada estas semanas. En el momento del hallazgo la Guardia Civil ha procedido a realizar los trabajos para extraer al joven en un punto de la albufera que está próximo a la costa de Los Alcázares.

Condolencias del alcalde

El alcalde de la localidad, Mario Cervera, presente este jueves en Madrid por la celebración del Día de la Región de Murcia en Fitur, ha dicho a EFE que ha recibido la noticia del hallazgo del cadáver de la propia familia, y ha expresado el pésame de todo el municipio marmenorense por lo ocurrido.

Cervera, de regreso a Los Alcázares para acompañar a la madre del menor,, "encontrado en el mar, en la zona de donde había salido, y a pesar de las dudas que se habían generado" en los últimos días por la hasta ahora infructuosa búsqueda y por las declaraciones realizadas por la madre acerca de su "pánico" al agua.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que el cadáver del menor está siendo trasladado a la Base Aérea de Los Alcázares (Murcia). Posteriormente se procederá a la realización de la autopsia para esclarecer las causas de la muerte del chico.

Hasta el momento los investigadores no querían descartar ninguna hipótesis sobre lo sucedido ya que las versiones de sus amigos eran contradictorias y el cuerpo no aparecía. No obstante la teoría que más fuerza cobraba era la del ahogamiento a consecuencia de un accidente.