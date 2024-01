Así trabaja Arsa, la perra que busca a Ivo en el fondo del Mar Menor

Tras 20 días de búsqueda sin éxito de Ivo Petrov, el adolescente de 15 años que naufragó el pasado 5 de enero en el Mar Menor cuando iba con dos amigos, se incorpora a la operación la perra Arsa.

Esta labradora negra de seis años de edad es experta en dar con el rastro de cuerpos en descomposición a gran distancia. Con base en El Pardo (Madrid), Arsa y su equipo se mueven por todo el territorio nacional y han participado en importantes búsquedas como la de Esther López, el niño Gabriel o la deportista Blanca Fernández Ochoa.

En esta ocasión se han sumado a la búsqueda del joven Ivo Petrov después de que no se tenga ninguna pista sobre su paradero tras 20 días de incansable búsqueda en el Mar Menor.

El rastreo de Arsa

Arsa está adiestrada para dar con el rastro de cuerpos en descomposición aunque estén lejos o incluso debajo del agua. Cuando un cuerpo se descompone emite unas partículas que salen a la superficie porque pesan menos que el agua y esta labradora, si pasa cerca, es capaz de rastrearlas.

El sitio en el que el can hace el marcaje no tiene que ser necesariamente el lugar en el que se encuentre el cuerpo. Cuando la perra avisa el equipo de expertos que la acompaña calcula la dirección y velocidad del viento así como la marea para ubicar en qué punto exacto podría estar el cuerpo. Cuando lo tienen localizado es un miembro del GEA quien hace la inmersión para buscar alguna posible pista. Arsa ha llegado a localizar cuerpos que se encontraban a 50 metros de profundidad por lo que todas las esperanzas están puestas en esta perra.

Por el momento el equipo que trabaja con ella ha peinado, únicamente, el 20% del Mar Menor por lo que su trabajo podría extenderse durante varios días. Las condiciones en las que se encuentra el agua hoy, 24 de enero, están siendo idóneas para el rastreo de Arsa.

El naufragio

Ivo Petrov naufragó la madrugada del 5 al 6 de enero cuando estaba con dos amigos fumando un cigarro en una canoa. La embarcación volcó y los tres cayeron al agua en unas condiciones en las que una persona no sobreviviría mas de media hora. Sus dos amigos fueron rescatados con síntomas de hipotermia pero a Ivo le perdieron la pista cuando ambos comenzaron a nadar hacia la orilla. Según sus testimonios, este se habría quedado quieto, agarrada a la embarcación a la que no pudieron poner del derecho.

Durante las primeras búsquedas se halló su chancla pero desde entonces no se ha encontrado ningún indicio nuevo sobre su paradero. Su madre, visiblemente afectada, dio una rueda de prensa el pasado lunes junto a su abogada en la que aseguraba que no entendía por qué no habían encontrado a Ivo y en la que sentenciaba que creía que su hijo no estaba en el mar.

La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis pero tampoco ve indicios claros de criminalidad en la desaparición del menor. Por el momento las labores de búsqueda seguirán activas.