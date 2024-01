Búsqueda de Ivo en el Mar Menor: el relato de los supervivientes sobre lo que pasó

David, el padre de uno de los jóvenes que acompañaba a Ivo la noche que naufragaron, ha denunciado estar recibiendo amenazas y linchamiento desde que ocurrieron los hechos.

De esta forma el hombre ha referido en el programa Vamos a Ver que esta misma noche, del 15 al 16 de enero, alguien ha destrozado los cristales de su vehículo y ha dejado marcas de sangre en la puerta. Ha explicado, además, que le han llegado a decir: “Cuando vayas a la cárcel te van a matar porque has matado a un niño”.

David asegura, sin embargo, que confía en la justicia y en la Guardia Civil y en su trabajo y está seguro de que todo lo que está sucediendo se va a resolver legalmente.

El relato de los hechos

Sobre lo que sucedió la madrugada del 5 de enero, David, ha explicado en el citado programa que esa noche los chicos cogieron una piragua que llevaba varios días aparentemente abandonada en la playa. Los tres se habían citado para fumarse un cigarro en la plaza del Espejo, en Los Alcázares (Murcia), tal y como el propio Ivo le contó a la hermana de uno de los amigos que lo estaban acompañando esa noche.

Tras verse decidieron coger la embarcación y navegar en ella de muelle a muelle. Puesto que se ven bien, según el relato del hijo de David, deciden navegar hasta Isla Perdiguera, ubicada en el Mar Menos ubicada a varios kilómetros de donde estaban en ese momento.

Según los GEAS (Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas) la noche que ocurrieron los hechos la velocidad del viento era de unos 11 nudos, lo que significa que prácticamente no había viento. A pesar de esto, los chicos, que creían que estaban navegando en línea recta, estaban experimentando una desviación en su trayectoria de un kilómetro y medio. Cuando se dan cuenta de que la isla a la que quieren ir no está tan cerca como creían, deciden parar de remar y fumarse un cigarro entre los tres, que se van pasando simultáneamente.

Quien estaba sentado en medio, en ese momento, era Ivo. Cuando éste fue a fumar el cigarro se apagó, por lo que se puso de pie para volverlo a encender, siempre según el relato de David, padre de uno de los jóvenes. Fue entonces cuando la embarcación en la que iban se desestabilizó y los tres se precipitaron al agua, provocando que la piragua se pusiera boca abajo.

Lo que ocurre en este momento, tal y como explica el padre, es confuso porque los chicos se pusieron nerviosos y no recuerdan con exactitud cómo sucedieron los hechos. Según parece, intentaron darle la vuelta a la embarcación alrededor de tres veces, pero no lo consiguen. Los tres chicos saben mantenerse en el agua, pero no nadan con soltura, especialmente Ivo.

Sugieren, no obstante, intentar nadar hasta la orilla para pedir auxilio. En ese momento en el que se ponen a nadar es cuando los dos supervivientes aseguran que no saben qué le sucedió a Ivo porque ellos estaban desesperados por llegar hasta la costa.

La Guardia Civil no ha descartado por el momento ninguna hipótesis, aunque tras revisar la conversación que los jóvenes mantuvieron antes de reunirse no hay ni un solo indicio que indique que había mala sintonía entre ellos o que Ivo se sintiera forzado o estuviera nervioso. La Benemérita está trabajando actualmente en esta evidencia.

Está previsto que el próximo domingo todas las embarcaciones del club naútico salgan todos los veleros en masa para ayudar en la búsqueda del joven Ivo Petrov.