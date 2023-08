Un año y medio sin Esther López: así está la investigación de su muerte

La familia de Esther López vuelve a pedir que se haga justicia y se resuelva el caso tras más de un año y medio de investigaciones que señalan a una misma persona: Óscar S.

Tras el aviso de su desaparición en enero de 2022 en la localidad vallisoletana de Traspinedo, la Guardia Civil activó un dispositivo para tratar de encontrarla lo más rápido posible. La última persona que la habría visto con vida era Óscar, con quien había estado la noche de su desaparición y que aseguró haberla dejado en la carretera porque ella quería seguir de fiesta y él pretendía marcharse a casa.

Veinte días después el cuerpo de Esther apareció en una cuneta del pueblo, en la misma carretera donde Óscar la dejó, supuestamente. Su cuerpo estaba en una posición que indicaba que alguien la había depositado allí y que había limpiado su móvil para que no se viera ninguna huella en la pantalla, ni siquiera la de la propia víctima. Quien lo hizo pretendió que todos creyeran que a Esther la habían atropellado y había caído a la cuneta, pero las pruebas periciales indicarían que los hechos no fueron exactamente así.

La familia no quiere que el caso caiga en el olvido y por eso desde que tuvo lugar el suceso han estado convocando concentraciones tanto en el pueblo como en Valladolid para que se haga justicia. Ellos aseguran estar cansados de esperar la resolución del caso y denuncian que llevan mucho tiempo con esta angustia. Tras todas las pesquisas que se han realizado el sospechoso se ha reducido a una única persona.

No obstante la jueza que lleva el caso está aguardando a que la Benemérita entregue el último informe para tomar decisiones al respecto. Esta extremada cautela podría deberse a que en los comienzos de la investigación detuvieron a otro sospechoso al que posteriormente dejarían en libertad por la falta de indicios contra él.

Inés López, hermana de la víctima, comentó ayer, 18 de agosto, en El Programa del Verano que se encuentran “como al principio pero hay que sumarle 19 meses de agonía, sabiendo que la persona que ha matado a mi hermana está en la calle”.

Aun así asegura que no han perdido la esperanza y que, de hecho, saben que “esto está a punto de finalizar” con ese informe final y que eso “va a ser el inicio de lo que le tiene que deparar a una persona que ha matado a otra intencionadamente, que es estar en la cárcel”. Inés justifica su acusación dada la concatenación de indicios “que apuntan a una única persona” y sostiene que lo único que están haciendo, ahora mismo, es esperar a que el caso se cierre.

Critica que el sospechoso no tenga ninguna medida cautelar y que pueda moverse libremente por la localidad mientras ellos intentan no salir para no encontrarse con él. En esta línea Inés confiesa que se sienten desamparos por la justicia pero tienen confianza en que ese informe final llegue pronto y cambie el curso de la situación que están viviendo actualmente.