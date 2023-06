La historia de Ahmed Tommouhi, condenado a 15 años por una violación que no cometió

Era 1991 y Ahmed Tommouhi tenía 40 años cuando la vida le cambió por completo. Natural de Marruecos, había llegado a España unos meses antes para trabajar como albañil en Terrasa (Barcelona). Allí llevaba una vida relativamente tranquila hasta que unos agentes lo detuvieron y lo acusaron de haber agredido sexualmente a varias menores en Cataluña.

En ese otoño la comunidad autónoma estaba sufriendo una oleada de violaciones (hasta 16 agresiones en solo unos meses) y cuando pidieron a las víctimas que describieran a sus agresores dieron a parar, directamente, con Ahmed Tommouhi, que fue detenido de inmediato. Unos meses más tarde le pasaría lo mismo a Abderrazak Mounib, al que también lo acusaron de haber agredido sexualmente a varias menores.

En una rueda de reconocimiento facial una de las chicas aseguró que Ahmed era el hombre que la había violado y a pesar de que se demostró que entre los dos agresores no había relación ninguna y que no se conocían, ambos fueron condenados en enero de 1995 por la Audiencia Provincial de Barcelona por 16 delitos de violación.

Detienen al verdadero autor

Unas semanas después de que ambos ingresaran en prisión, en 1995, se siguieron dando nuevas oleadas de violaciones en las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona.

Esto desconcertó mucho a los agentes ya que los supuestos agresores se encontraban entre rejas, por eso después de unas investigaciones la Guardia Civil detuvo a otro hombre, Antonio García Carbonell, que guardaba parecido con Ahmed y que era de etnia gitana.

Tras la realización de unas pruebas de ADN quedó demostrado que la víctima tenía restos de semen en su vagina de Antonio y de otra persona más, que era familiar suyo, pero a la que nunca identificaron. Por este hecho Antonio García fue condenado en 1999 por haber violado a dichas jóvenes, algo que el propio autor de los hechos acabó reconociendo.

No había pruebas suficientes

Desde que lo detuvieron, Tommouih siempre defendió que era inocente. A pesar de que la única prueba de la que se valieron para encarcelarlo fue el reconocimiento facial de una de las víctimas, el hombre permaneció en prisión. Algo parecido pasó con el otro condenado, Abderrazak, que también se declaraba inocente y que acabó muriendo en la cárcel, de un infarto, en el año 2000.

Ya en junio de 1997 el Tribunal Supremo reconoció que se había equivocado, sin embargo esto no valió para que ninguno de los dos inocentes saliera de prisión ya que una de las víctimas seguía asegurando que Ahmed era la persona que la había violado.

Intentó demostrar su inocencia

Para demostrar que él no había hecho nada, los abogados de Tommouih recurrieron las sentencias y el condenado se ofreció a hacerse todas las pruebas que fueran necesarias para poder abandonar la prisión. Se sometió a un análisis de sangre que se comparó con los restos de sangre encontrados en los rectos de una de las víctimas, cuyo resultado no fue concluyente.

La Policía Científica de Barcelona realizó, además, una segunda prueba de ADN que cotejó con los restos de semen encontrados en la ropa interior de la chica. Esta segunda prueba confirmaba que las muestras de semen no eran de Tommouhi. Sin embargo los resultados de esta prueba no llegaron al Supremo y Ahmed siguió cumpliendo condena por unos hechos con lo que no tenía nada que ver.

La víctima se retractó

Años más tarde, la víctima se retractaría de su declaración inicial. Su testimonio había sido la única prueba tomada en consideración por la Audiencia para la condena de Tommouhi. No obstante la petición de que el condenado quedara en libertad siguió rechazándose hasta que este 29 de junio de 2023 el Tribunal Supremo finalmente ha declarado la nulidad de la sentencia del 23 de septiembre de 1992 y la libre absolución de Tommouhi por los delitos que fue condenado.

A Ahmed no le ha servido de mucho esta resolución ya que ha cumplido su condena de forma íntegra y ha estado privado de libertad durante 15 años por algo que nunca hizo.