"Me dijo que iba a volver y estoy asustada": la historia de una joven de 24 años acosada por su vecino en Sóller

Hace solo una semana un individuo se atrincheró en casa de su madre, amenazándola con un cuchillo y con quitarse la vida. Cuando la Guardia Civil se presentó en el domicilio éste los atacó tirándole flechas. Tras ser detenido y pasar a disposición judicial, quedó en libertad para ingresar en un centro psiquiátrico, aunque no se sabe por cuánto tiempo.

Ahora se conoce que el origen de todo es el acoso sistemático del que es víctima Ainhoa, una joven de 24 años que vive a solo 100 metros de este individuo. Cuando esta chica, madre de una niña pequeña, decidió denunciarlo, el hombre amenazó con quitarse la vida. Entre las vivencias que ha relatado la víctima a los medios de comunicación ha compartido cómo, en una ocasión, el presunto acosador tiró abajo la puerta de su vivienda y entró con un cuchillo.

Según ha relatado a Telecinco, siente miedo de que salga y vuelva a acosarla. Este hombre ha quedado impune debido a que tiene problemas psiquiátricos (le había dado un brote psicótico), sin embargo ella ha explicado que no es la única vez que este hombre la amenazado.

“Una vez vino como un buen vecino, para preguntarme qué tal estaba, se sentó a mi lado y me empezó a meter mano”, ha contado. El individuo solía ir a casa de esta chica por la noche, llamaba al timbre y esperaba a que le abrieran. Cuando no lo hacían intentaba abrir la cerradura él mismo con ayuda de un destornillador. Ainhoa ha explicado que si no lo denunció antes fue por miedo. Ainhoa deja claro que nunca ha mantenido la menor relación con el detenido, un hombre que le dobla la edad y que al parecer tiene problemas mentales. "Le conozco desde hace años porque vivimos muy cerca, somos vecinos, pero nada más.

El miércoles pasado la chica consiguió denunciarle pero ni siquiera sabe si hay alguna medida cautelar hacia ella, como una orden de alejamiento. Está esperando a que alguien le diga algo. Por el momento Ainhoa está esperando a que le contesten de Decanato para conocer si podrá contar con alguna medida de protección. “Él me dijo que iba a volver y estoy asustada”, ha confesado la joven, que también ha explicado que no sale de casa porque teme por ella y por su hija, de solo dos años.