Caso Juana Canal: ¿Por qué su asesino está pidiendo la libertad?

Jesús Pradales, en prisión provisional a la espera de que se celebre el juicio en el que se le acusa de haber matado a Juana Canal y haber ocultado su cadáver durante 19 años, ha pedido al juzgado de instrucción número 21 de Madrid que le dejen salir de la cárcel para poder trabajar y atender a su familia.

La justificación que ha dado para ello es que tiene cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, que viven en una situación muy precaria desde que él está encarcelado.

Ha sido Caso Abierto, canal de investigación y sucesos del grupo Prensa Ibérica, el que ha tenido acceso al escrito de petición del único acusado. En él, Pradales defiende que “ha colaborado con la justicia”. Obvia, no obstante , que si no llega a ser por los senderistas que encontraron los huesos de la víctima el delito habría prescrito sin que nadie hubiera pagado por ello.

Además, Jesús Pradales primero defendió su inocencia y luego reconoció que la mató pero que esa no era su intención, que se trató de un accidente. De esta manera podría ser condenado por homicidio y no por asesinato.

Sin embargo después de que se produjera el supuesto accidente Pradales descuartizó a Juana en la bañera, la introdujo en dos maletas y la enterró en una finca en Ávila.

"No sabía ya qué hacer, me asusté...", narró. Tras eso, limpió la casa, dejó una nota, e inventó que Juana los había abandonado, una coartada que mantuvo durante 19 años.

Tras su confesión ingresó en el Centro Penitenciario de Torredondo (Segovia) donde lleva desde octubre del año pasado. Ahora, Jesús Pradales ha pedido su puesta en libertad. En el escrito presentado incluye el desglose de ingresos (278,55 euros de pensión compensatoria para su mujer y sus tres hijos menores) y, señala, que no pueden vivir con "un total de 1.114 euros".

Indica también que, desde que está en prisión, tiene parado el negocio: una caravana de hamburguesas y patatas fritas (Burguer Jesús) y un 'cacharrito' de feria ('Wipeout hinchable Palo Loco'). Su mujer no puede atenderlos y estos no solo no generan ingresos, sino que mantenerlos le cuesta dinero.

El que mató a Juana Canal ha aportado documentación indicando que los seguros de sus negocios cumplen en abril, por ello ha solicitado poder trabajar en ellos, lo que implicaría su puesta en libertad.

Los motivos por los que un juez o jueza mantiene a alguien en prisión provisional se basan en el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Ante eso Jesús Pradales ha explicado que tiene arraigo al país porque sus padres siguen viviendo y son mayores. Además justifica que "ha colaborado" diciendo dónde están los restos (ya habían parecido parte sin su ayuda y no están todos).

Homicidio imprudente

La defensa de Pradales siempre se ha orientado a obtener la mínima pena, de ahí que se hable de accidente y no de una muerte intencionada. La intención, con esto, era evitar que el juicio se celebrara con un jurado popular, alegando que el homicidio fue involuntario.

Este 9 de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de reforma presentado por el investigado y, este mismo miércoles, 29 de marzo, se ha informado al acusado de los delitos por los que será procesado.

El juzgado de instrucción 21 de Madrid, en un auto con fecha 14 de marzo, al que también ha accedido Caso Abierto, se ha pronunciado y le ha denegado la libertad: "los hechos pueden ser constitutivos de un delito de homicidio cometido en febrero de 2003". La jueza advierte de que Pradales podría enfrentarse a una pena de hasta 15 años.