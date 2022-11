"Mi hija se despierta gritando que no le peguen", las duras declaraciones de la madre de la menor agredida en Almería

El jueves pasado un grupo de niñas, todas menores de edad, agredían a otra de 13 años en el parque Fofó del municipio de Albox, en Almería. Lo hacían mientras lo grababan en vídeo y ahora la Guardia Civil lo está investigando después de que la víctima pusiera lo denunciara. Entre los mensajes que se escuchan en el vídeo está el de “pelea, pelea” o el de “¡Pégale!” o “¡Que le des un rodillazo!”.

En el vídeo, grabado con un móvil, se puede ver cómo durante la agresión la menor a la que están pegando y que se encuentra sentada en el suelo, intenta protegerse de los golpes de hasta cuatro niñas a la vez sin que nadie haga nada para evitarlo. La víctima, española, es una persona racializada. Durante los hechos las demás adolescentes le dan puñetazos en la espalda, patadas, tortazos en la cara y la agarran del pelo mientras la arrastran por el suelo.

Según recoge el diario La Voz de Almería, aunque fueron dos las principales agresoras, hasta seis menores llegaron a golpear a la víctima, que se personó con su madre ante la Guardia Civil para poner una denuncia.

La madre de la menor ha asegurado a este medio que no es la primera vez que pasa algo así entre el grupo de amigas. "El año pasado le pegaron a una chica latina, pero no pudieron hacer nada porque al presentar la denuncia la niña no tenía marcas en el cuerpo". Intuye que se trata de actos racistas porque aunque su hija es española ella es marroquí y la llaman "mora", de forma despectiva. Además confiesa que tiene mucho miedo porque ha recibido amenazas de otras madres que le aseguran que si a sus hijas les pasa algo van a ir a buscarla a su casa: "ahora tengo miedo de salir a la calle y no quiero que mi hija vuelva al instituto, prefiero que vaya a una residencia de lunes a viernes donde esté protegida", dice, consternada. "No dormimos porque mi hija se despierta por las noches gritando que no le peguen". Tanto ella como su hija presentaron la denuncia nada más suceder los hechos y ahora reclaman que se haga justicia para que ninguna otra menor, ni ninguna madre, tenga que pasar por lo que ellas están pasando.

Tras lo sucedido, la madre de la víctima también comenzó a recibir amenazas por redes sociales provenientes de las madres de las implicadas en la agresión. Una de ellas sostiene que a su hija también le pegaron y que solo trataba de defenderse aludiendo a la nacionalidad de la madre de la víctima: “que van a venir de fuera a ser los dueños y señores también de aquí; que se vayan a su país, que es lo que tienen que hacer”. La menor agredida está actualmente recuperándose de las lesiones y, como señala su madre, está atemorizada. Mañana está llamada a declarar ante la Guardia Civil.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para aclarar los hechos sucedidos que han conmocionado a todo el municipio. Por su parte, el alcalde de Albox, Francisco Torrecillas, ha señalado a través de las redes sociales que el instituto en el que estudian las adolescentes ya ha tomado medidas más allá de la investigación que mantiene abierta la Benemérita. Sin embargo, la madre de la menor asegura que en El centro no se están haciendo responsables de lo sucedido ya que el hecho ha ocurrido fuera de él y en horario extra escolar. "Creo que la culpa de que pasen estas cosas también la tiene el instituto y no solo los padres, tienen que hacer algo para que vuelva a suceder", argumenta la madre.