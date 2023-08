¿Por qué Rodolfo Sancho no viajará a Tailandia?

Hasta ahora diferentes medios de comunicación daban por hecho que el actor se habría desplazado al país asiático en cuanto el joven chef lo llamó desde la comisaría para contarle lo sucedido el pasado 5 de agosto.

Sin embargo, ahora se ha conocido a través de su abogada en España que esto no es así y que el actor español no ha abandonado el país ya que, de momento, no puede ver a su hijo. Esto no podría darse hasta mañana, día 16 de agosto, después de los 10 días que han tenido que transcurrir como parte del protocolo anticovid en los que Daniel Sancho ha tenido que permanecer aislado en la enfermería de la prisión de Koh Samui.

Sin embargo, tanto el padre como la madre de Daniel han decidido aplazar su viaje a Tailandia por el momento y ambos continúan en España. A pesar de que el chef español habría tenido un importante bajón anímico tras su entrada en la cárcel, Rodolfo y Silvia Bronchalo no visitarán a su hijo en los próximos días.

Tal y como ha comunicado Caso Abierto, a la espera de que sus abogados recibieran este lunes toda la documentación relativa al caso, el actor ha tomado una decisión importante, como ha revelado el periodista Ángel Leiras. Y no es otra que no acudir al lado de Daniel en estos momentos, puesto que "por motivos de seguridad”prefiere quedarse en casa y no visitar a su hijo en la prisión en la que se encuentra, aplazando sin fecha su viaje a Tailandia.

Mientras tanto, Rodolfo se refugia en su casa de Fuerteventura junto a su familia. Si bien es cierto que han emitido un comunicado de disculpa a la familia de Edwin Arrieta y han pedido cautela, no se les ha visto públicamente desde que ha tenido lugar el trágico suceso.

Frank Cuesta alerta de la situación

En estos días Frank Cuesta, conocido por su vida junto a numerosos animales, ha recordado que tuvo que pagar elevadas cantidades de dinero después de que a su mujer la detuvieran con droga en Tailandia. Yuyee, que así es como se llama su pareja, llevaba consigo 0,005 gramos de cocaína y fue condenada a 15 años de prisión.

"Le han tratado así para que esté bien, tranquilo, para que no se intentase suicidar. Le han tratado bien hasta que le han dejado en la prisión", ha explicado Cuesta en su canal de Youtube. “Para mí, que Yuyee estuviera en buenas condiciones durante seis años y medio me costó unos 200.000 euros", ha confesado.