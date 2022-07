¿Cuáles son las causas de los incendios forestales que estamos viviendo?

El fenómeno de los incendios forestales se ha convertido en uno de los mayores problemas ambientales que sufren los paisajes y montes en España debido a la elevada frecuencia e intensidad que ha adquirido en las últimas décadas. A día de hoy se contabilizan en la península decenas de incendios forestales que continúan activos, marcados y motivados por jornadas caracterizadas por la ola de calor y el viento, lo que provoca que algunos de los fuegos se sigan reavivando.

Los incendios activos en diferentes partes de España han arrasado más de 25.000 hectáreas y han acabado con la vida de dos personas en Losacio (Zamora). La Junta de Castilla y León mantiene el incendio de Zamora en nivel 2 y ha desalojado ya 21 localidades, en total 1.800 evacuados. Además, se ha declarado un nuevo fuego en la provincia, en Villaseco del Pan, que ha obligado a cortar el tráfico en la carretera N-122 a la altura del término de municipal vecino de Almaraz de Duero. En Extremadura el incendio en el Valle del Jerte tiene en vilo a los servicios de emergencias extremeños, que han estabilizado los fuegos de Las Hurdes y Miravete. Y en la provincia de Barcelona, se ha frenado la evolución del incendio en Pont de Vilomara, que ya ha quedado estabilizado tras quemar 1.700 hectáreas.

En este sentido, según datos de Greenpeace, España es uno de los países de la Unión Europea más afectados por los incendios forestales, un problema que amenaza con intensificarse debido a las altas temperaturas que se registran en esta región, pero también debido a otras causas.

Fuegos intencionados

En más de un 96 por ciento de los de los incendios con causa conocida en España, el fuego es ocasionado por el ser humano, según recoge Greenpeace. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias va más allá y afirma que en conjunto del Estado español el 78 por ciento de los incendios forestales son producidos de manera intencionada por el ser humano. A pesar de que este acto está tipificado como un delito contra el medio ambiente y la seguridad colectiva, y es penalizado como tal, se siguen contabilizando cada año.

Negligencias y descuidos

Los incendios por negligencia o descuido suelen ocurrir en prácticas para las que no se han adoptado suficientes medidas de precaución o que escapan del control humano de manera no intencionada. Entre ellas, están determinados usos recreativos del monte, eliminación inadecuada de residuos, arrojo de colillas, etc. La falta de prevención en el ejercicio de actividades potencialmente peligrosas también es objeto de penalización.

Accidentes

Los accidentes son otro de los motivos que puede ocasionar un incendio forestal. Esto quiere decir que pueden ser provocados a pesar de haberse adoptado las correspondientes medidas de prevención, como la quema controlada de rastrojos, lanzamiento de fuegos artificiales, etc.

Cambio climático

Las olas de calor, que traen temperaturas extremas y escasas o nulas precipitaciones, hacen que el monte tenga estrés hídrico y sea más vulnerable a los incendios. El resultado es un paisaje seco, continuado e inflamable. Un incendio en este paisaje, al tener vegetación continuada, sin presencia de cortafuegos, suele ser rápido y devastador.