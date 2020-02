¿Me puedo contagiar del coronavirus si recibo un paquete de China?

La Organización Mundial de la Salud Pacífico Occidental ha ofrecido un decálogo de 8 preguntas y respuestas en las que trata de aclarar algunos de los bulos, rumores, y desinformaciones, y en los que pone algo de claridad en algunos de los supuestos remedios naturales propuestos para prevenir o combatir al virus que ya ha originado la muerte a 425 personas.

¿Es seguro recibir una carta o un paquete de China?

Sí, es seguro. La gente recibiendo paquetes de China no tiene riesgo de contraer el coronavirus. De acuerdo con los análisis previos, el organismo explica que el coronavirus no sobrevive mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes.

¿Lavarse la nariz regularmente con una solución salina puede ayudar a prevenir infecciones del nuevo coronavirus ?

El organismo explica que no hay evidencia de que lavar la nariz regularmente con solución salina haya protegido a la gente de la infección del nuevo coronavirus

¿Comer ajo puede ayudar a prevenir las infecciones de coronavirus (2019-nCoV)?

El ajo es una comida sana que puede tener algunas propiedades microbióticas, pero no hay evidencia de que comer ajo haya protegido a la gente del coronavirus

¿Las vacunas contra la neumonía protegen contra el coronavirus?

No. Las vacunas contra la neumonía no ofrecen protección. El virus es nuevo y diferente. Necesita su propia vacuna.

¿Poner o comer aceite de sésamo bloquea la entrada del virus en el organismo?

No. Explican que esto es tan solo un bulo. "El aceite de sésamo es delicioso" pero no ataca al virus

¿Pueden las mascotas domésticas esparcir el coronavirus?

Uno de los asuntos importantes. El organismo expresa que no hay evidencia de que los animales de compañía como perros o gatos puedan infectarse con el virus. Agregan que es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón después de tener contacto con mascotas.

¿Afecta a la gente mayor, o la gente joven es también susceptible?

En este asunto es claro: gente de todas las edades puede ser infectada por el virus. Personas mayores y aquellos con condiciones médicas desfavorables parecen ser más vulnerables a enfermarse de manera severa por el virus.

¿Los antibióticos son efectivos en prevenir y tratar el virus?

Otro No. Los antibióticos no funcionan contra los virus, solo contra las bacterias. Se trata de un virus y, por lo tanto, los antibióticos no deberían ser usados como forma de prevención o tratamiento

¿Hay alguna medicina específica para prevenir o tratarlo?

Hasta la fecha no hay ninguna medicina recomendada para prevenir o tratar el virus. La OMS recuerda que se encuentra acelerando los esfuerzos de investigación y desarrollo con una serie de organismo y expertos en la materia.