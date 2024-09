Le critican por hablar con acento andaluz y ella responde: “Lo raro sería que no me saliese el acento”

Las redes sociales resultan muy útiles como canal de difusión y entretenimiento. Sin embargo, también pueden ser el escenario en el que las críticas alcancen su punto álgido. Esto es lo que le ha sucedido a Sandra, una tiktoker (@aquisandrax), que ha sido puesta en duda por hablar con acento andaluz en un restaurante español en Hawái.

“La rabia que me da que vaya a un restaurante español en Hawái y ponga ese acento andaluz. Paletos por el mundo edición esta chica”, ha escrito un usuario al que esta joven cordobesa, que cuenta con 3,4 millones de seguidores, ha decido responder a través de un vídeo. ”No sé si lo raro sería ser yo cordobesa, haberme criado con mi madre y mi abuela cordobesas y que cuando me junte con españoles también andaluces no me salga el acento”, ironiza.

El único vídeo en el que habla con acento andaluz

Sin embargo, el principal problema ha surgido cuando algunos usuarios le han reprochado que, en otros vídeos, no muestra esa faceta de sí misma. Incluso, han llegado a pensar que se podría tratar de una burla hacia los andaluces. De esta forma, la tiktoker ha proseguido su explicación afirmando que cuando habla con sus seguidores nunca lo hace en el contexto en el que habla con sus amigos.

“Para mí es todo un honor que no se me olvide mi acento andaluz y poder hablarlo porque, si me preguntan de dónde soy, siempre digo que he nacido y vivido en Zaragoza, pero soy cordobesa. Las que me criaron fueron mi abuela y mi madre, que son cordobesas”, puntualiza en el vídeo. Para Sandra, el acento andaluz es una parte de ella y está plenamente integrado en su persona. “Hasta con mi marido gringo me sale el acento, que viva Andalucía”, concluye.

Reacciones de todo tipo

La publicación no ha pasado desapercibida y, entre sus 297 comentarios al momento de escribir este artículo, podemos encontrar opiniones de todo tipo. Desde aquellos que agradecen su defensa del acento andaluz, hasta los que siguen dudando. “El problema es que te va y te viene durante todo el vídeo”, le reprocha un usuario. Por su parte, otro argumenta haber visto 8.273 vídeos de Sandra sin escuchar nunca ese acento. “Raro es”, comenta.

“Para los que critican, yo tengo que usar acento neutro en mi trabajo (atención al cliente por teléfono), pero soy asturiana. Si me escuchas trabajando y luego con mis amigos, parezco diferente”, sostiene otra usuaria de la red social en defensa de Sandra. De esta forma, numerosas personas se han volcando en defender su libertad para hablar como quiera y agradecer la visibilidad que ofrece del acento andaluz, especialmente, de Córdoba.