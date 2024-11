La denuncia de David Broncano contra Pablo Motos: "Ojalá respondiera con humor y no con cosas por debajo"

La emisión de La Revuelta de este jueves se convirtió en un inesperado y tenso monólogo de protesta por parte de su presentador, David Broncano. La razón: la imposibilidad de contar con el campeón de MotoGP, Jorge Martín, como invitado. Aunque el piloto madrileño estaba ya en los camerinos del programa, un acuerdo previo entre la promotora del Mundial de Motociclismo, Dorna, y El Hormiguero impidió su participación.

Según Broncano, esta situación responde a una práctica habitual que sufre desde hace años por parte del programa de Pablo Motos, con constantes bloqueos y presiones para que el programa de Antena 3 se asegure exclusivas. En otras ocasiones, bien en La Revuelta o en la anterior La Resistencia, cuando perdían el invitado, se limitaban a llevar a otra persona de última hora, realizar videollamadas o incluso entrevistar a personas anónimas. No obstante, el presentador de TVE no se ha callado esta vez.

La emisión, que quedó reducida a las declaraciones de Broncano y a vídeos de animales durante más de 10 minutos, marcó un momento insólito en la televisión española, donde el humorista decidió hablar abiertamente de un problema que asegura arrastrar desde la época de La Resistencia. "Hoy iba a venir Jorge Martín. Está aquí abajo, en camerino. Pero media hora antes nos han dicho que no puede hacer la entrevista porque en El Hormiguero no quieren que nadie venga aquí antes que allí", explicó con evidente enfado.

“No es personal, pero esto nos afecta profesionalmente”

Broncano señaló que esta situación no es aislada, sino un patrón que lleva años repitiéndose. "Siempre han peleado por ahí. Cuando no consiguen que alguien no venga aquí, exigen que primero vaya allí", dijo, criticando lo que considera una práctica desleal.

El presentador aprovechó el incidente para abordar un problema que, según él, ha sido constante desde sus años en La Resistencia. "Esto no es la primera vez. Es algo que lleva pasando años. Nunca lo hemos dicho, pero es una práctica que han hecho continuamente. Incluso cuando no éramos competencia directa, ya había mucho juego sucio por su parte", explicó, detallando cómo han sido objeto de presiones por parte de El Hormiguero para alterar o cancelar entrevistas con diversos invitados.

"Hay una norma no escrita: ningún invitado puede venir aquí antes que allí. Si pueden evitar que vengan, lo hacen. Y si no, mínimo exigen que primero estén en El Hormiguero. Esto nos afecta profesionalmente porque esto es un trabajo, y hoy directamente nos han desmontado el programa", continuó.

“Ojalá respondiera con humor y no con cosas por debajo”

Broncano también destacó que no se trata de una cuestión personal, aunque cuestionó la forma en que El Hormiguero maneja esta "competencia". "Yo no tengo ningún problema personal con ellos. De hecho, El Hormiguero me parece un programa de puta madre. Pero es cierto que llevamos años sufriendo estas cosas, y nunca hemos hablado de ello. Hoy lo hacemos porque ha sido descarado: el invitado estaba aquí y nos han cancelado en el último momento", dijo.

El humorista lamentó que la relación entre los dos programas esté marcada por estas prácticas y no por un intercambio creativo más limpio. "Nosotros hemos hecho chistes sobre ellos desde el principio, pero siempre desde el humor, que es lo que hacemos. Ojalá ellos respondieran a esos chistes con otros chistes, pero no con cosas por debajo, como esta. Eso sí afecta a nuestro trabajo".

Y cerró su discurso diciendo: "Lo siento mucho por Jorge Martín. Espero que la semana que viene vea la gente de la entrevista suya en El Hormiguero, que hagan una buena entrevista".

Testimonios desde el equipo de La Revuelta

No solo Broncano expresó su descontento. Yolanda, miembro del equipo de producción de La Revuelta, se mostró igualmente afectada por la situación cargando directamente contra Pablo Motos: "Estoy muy enfadada. Llevamos trabajando desde las dos de la tarde y este se cree que su tiempo es más valioso que el nuestro. Pues no me da la gana". Sus palabras reflejaron el sentir general del equipo, que se quedó sin contenido principal para la emisión del jueves.

Reacciones de antiguos colaboradores de El Hormiguero

Sandro y Flippy, dos antiguos colaboradores de El Hormiguero, reaccionaron al testimonio de Broncano en la red social X. Flippy, recordado por sus experimentos científicos en el programa de Pablo Motos, elogió la situación con un toque irónico: “Qué maravilla cerrar con los animales. Me parece una joya de la comedia lo que habéis hecho esta noche”.

Por su parte, Jandro, quien dejó El Hormiguero de forma abrupta hace unos años, comentó con sorna: “Viendo animales en prime time”.