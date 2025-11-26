Detenido en Alicante uno de los fugitivos más buscados por Montenegro

La Guardia Civil ha detenido en San Juan (Alicante) a un fugitivo internacional reclamado por las autoridades de Montenegro, país donde se le atribuyen delitos graves relacionados con el crimen organizado, asesinato y tráfico de armas, entre otros.

El detenido, un hombre de 41 años, estaba considerado por las autoridades de su país como uno de los fugitivos más buscados y sobre él pesaba una orden internacional de detención (OID) para su extradición, ha informado la Guardia Civil en un comunicado. El reconocimiento del detenido se produjo el pasado 16 de noviembre durante un control preventivo de seguridad ciudadana en la localidad alicantina.

En el transcurso del dispositivo, los agentes filiaron al ocupante de un vehículo de alquiler y, al comprobar su identidad en las bases de datos, constataron la existencia de una orden internacional de detención emitida por las autoridades montenegrinas. Tras realizar las verificaciones oportunas, los agentes confirmaron a través de Interpol la vigencia de la orden internacional y lo detuvieron.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar el proceso de extradición. Según la información de la orden internacional, el detenido se encontraba relacionado con delitos de asesinato, tráfico de armas y material explosivo, falsedad documental y abuso de poder.

La Guardia Civil destaca la importancia de los servicios preventivos de seguridad ciudadana, que permiten detectar y poner a disposición judicial a fugitivos de alta peligrosidad, así como la eficacia de los mecanismos de cooperación policial internacional.