Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid

El jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves en una operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos, han informado a EFE fuentes próximas al caso.

Fuentes próximas a la investigación han explicado a EFE que el detenido, un inspector, está acusado de quedarse con parte de los alijos de droga incautados y que llevaba un alto tren de vida.

Agentes de Asuntos Internos han registrado su casa, su despacho y su taquilla en la comisaría de Delicias y han tomado declaración a varios compañeros. Además han precintado parte de algunas zonas de la comisaría.

Asuntos Internos está también tomando declaración a otros policías como testigos dentro del dispositivo establecido, al parecer relacionado con el trafico de drogas, sin que por el momento hayan trascendido más detalles acerca de una operación que continúa abierta y que está bajo secreto de sumario.