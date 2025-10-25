Dos detenidos por el asesinato de la pareja de uno de ellos, que fue hallada en estado de descomposición en Alicante

Un hombre de 38 años ha sido detenido por el asesinato de su pareja sentimental, una mujer de 37 años de Madrid que fue encontrada ayer viernes por la noche en avanzado estado de descomposición en la ciudad de Alicante, según han informado fuentes de la investigación. Otro hombre, de 41 años, también ha sido arrestado supuestamente como cómplice del primero para intentar deshacerse del cuerpo de la víctima, en un suceso que desde el primer momento la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado que se investiga como un crimen de violencia machista.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de un caso declarado secreto de sumario por parte de un juzgado de Alicante y donde se está a la espera de los resultados de la autopsia de la víctima en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad.

El asesinato machista de la mujer pudo ocurrir en los primeros días del actual mes de octubre por un móvil económico ya que el presunto autor del crimen pretendía quedarse una elevada cantidad económica de la víctima.

El cadáver de la mujer ha sido encontrado después de que una tercera persona haya dado aviso de lo ocurrido a las fuerzas de seguridad.

De confirmarse este asesinato como un caso de violencia machista, sería la víctima mortal número 33 por violencia de género en lo que va de año y la 1.328 desde 2003.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.