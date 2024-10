Elisa Mouliaá: "Salió todo, vi que se estaba empezando a dudar de las denuncias anónimas y pensé: no"

Sevilla/Elisa Mouliaá, actriz conocida por participar en varias series de televisión, ha dado un paso adelante al denunciar a Íñigo Errejón, exlíder de Más País y figura de Sumar.

La denuncia se presentó ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y en ella se describen episodios de presunta agresión sexual que habrían ocurrido en 2021.

Mouliaá decidió hablar públicamente tras ver cómo se cuestionaban algunas denuncias anónimas recientes, lo que la motivó a dar su testimonio para respaldar esas experiencias y dar visibilidad al problema. Esta declaración ha generado un revuelo mediático y ha llevado al exdiputado a renunciar a su escaño.

En su denuncia, Elisa Mouliaá afirma que los hechos ocurrieron durante una fiesta en septiembre de 2021. La actriz explica que conoció a Errejón esa misma noche y que ambos intercambiaron conversaciones antes a través de redes sociales y Telegram. Según Mouliaá, el incidente sucedió cuando Errejón la llevó a una habitación, cerró el pestillo y comenzó a besarla y tocarla sin su consentimiento.

La actriz describió sentirse “paralizada” durante el encuentro y afirmó que, aunque le dijo que se sentía incómoda, no logró que Errejón parara.

Este testimonio ha sido respaldado con una denuncia oficial, lo que ha permitido iniciar un proceso judicial. Mouliaá ha señalado que su experiencia la dejó bastante afectada, y que en su momento prefirió callarse por el temor a las posibles consecuencias para su vida y carrera.

Sin embargo, el aumento de testimonios anónimos que señalaban experiencias parecidas ha hecho que se decida a dar un paso adelante, esperando darles un respaldo a otras víctimas que puedan sentirse desamparadas al compartir sus propias vivencias.

El impacto de la denuncia ha sido inmediato. Íñigo Errejón presentó su renuncia al escaño en el Congreso de los Diputados y anunció su retirada de la política. Su dimisión, explicó, se debe a la presión de las acusaciones, las cuales describió como “devastadoras”. Aun así, Errejón ha rechazado públicamente las acusaciones y ha expresado su intención de cooperar con la justicia para esclarecer lo sucedido.

El caso se encuentra ahora en manos del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, que investigará los hechos y evaluará las pruebas presentadas. Las autoridades deben analizar también la posible aplicación de la Ley de “solo sí es sí”, aunque el supuesto delito ocurrió en 2021, antes de la implementación de esta normativa. Esto hace que el proceso se complique, ya que la nueva legislación tipifica todos los delitos de abuso como agresión, mientras que en el momento de los hechos, solo aquellos con violencia o intimidación eran considerados agresión sexual.

En sus declaraciones, Elisa Mouliaá ha dicho que su objetivo no es solo el buscar justicia personal, sino también respaldar y apoyar a quienes han pasado por situaciones similares y no encuentran el valor para denunciar. La actriz comentó que el debate actual sobre la validez de las denuncias anónimas en redes sociales, en especial cuando involucran a figuras públicas, la motivó a alzar la voz y a hacer pública su experiencia. En palabras de Mouliaá: "Vi que se estaba empezando a dudar de las denuncias anónimas y pensé: no".

La denuncia contra Errejón también ha impactado en el ámbito político. Aunque ya había anunciado que no se presentaría a las próximas elecciones, su dimisión ha causado revuelo dentro de Sumar y Más País. Ambas formaciones, por el momento, han optado por el silencio hasta que avance el proceso judicial, sin dar declaraciones de apoyo o rechazo hacia Errejón.

El juzgado a cargo tendrá que analizar las pruebas y declaraciones de ambas partes y, en función de los resultados, decir si existen fundamentos para continuar con el juicio. Por las circunstancias en las que se denuncia el incidente, el caso podría complicarse, ya que el código penal y las definiciones de agresión sexual han evolucionado desde 2021. Los expertos legales consultados han dicho que el proceso podría ser largo y complejo, y que se necesitará ser certeros y rigurosos para que el resultado sea justo para ambas partes y por la repercusión social y mediática del caso.