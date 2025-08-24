Encuentran un valioso sello de Yaroslav I el sabio de más de mil años de antigüedad

Un equipo de arqueólogos rusos ha hallado un valioso sello de plomo perteneciente al príncipe Yaroslav I el Sabio (978-1054) durante unas excavaciones en la histórica ciudad de Veliki Nóvgorod. Este descubrimiento, anunciado recientemente por el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia, llega tres décadas después de que se encontrara el primer sello atribuido a este importante gobernante de la antigua Rus de Kiev, y aporta nuevos datos sobre la cultura administrativa de principios del siglo XI.

Según el comunicado oficial del Instituto, el sello apareció durante los trabajos arqueológicos realizados como parte de los preparativos para la instalación de una red de calefacción en la denominada Corte de Yaroslav. Lo más significativo de este hallazgo es que se trata de un sello de nuevo tipo, con características distintas al encontrado en 1994 en la misma localidad. Mientras ambos comparten la representación de San Jorge con lanza y escudo en una de sus caras, el anverso del recién descubierto muestra un tridente, a diferencia del anterior que exhibía la imagen del príncipe.

Los especialistas han destacado que este nuevo sello presenta un indudable parecido compositivo con las monedas acuñadas por Yaroslav el Sabio en Nóvgorod a principios del siglo XI, ejemplares extremadamente escasos de los que solo se conocen ocho piezas, consideradas de extraordinaria belleza y refinamiento. Este paralelismo ha permitido a los investigadores atribuir con certeza el sello a las actividades administrativas del príncipe durante su gobierno en Nóvgorod, entre los años 1010 y 1019.

Un hallazgo que confirma teorías centenarias

Lo más sorprendente de este descubrimiento es que no ha pillado completamente por sorpresa a la comunidad científica. Ya a finales del siglo XIX, el reconocido numismático ruso Iván Tolstói había adelantado la posibilidad de que Yaroslav el Sabio, ferviente seguidor de la cultura bizantina, utilizara este tipo específico de sellos para autenticar sus documentos oficiales. El Instituto de Arqueología ha confirmado que "el pronóstico de Iván Tolstói se confirmó casi totalmente. No solo predijo que en el anverso del sello Yaroslav inscribiría un tridente, su símbolo heráldico, sino que dispondría la inscripción en círculo, al igual que en las monedas de plata".

La aparición de este sello viene a completar el conocimiento sobre los sistemas administrativos empleados por los gobernantes de la Rus de Kiev, uno de los estados medievales más importantes del este de Europa y antecesor directo de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. El uso de sellos oficiales, siguiendo la tradición bizantina, demuestra el nivel de sofisticación alcanzado por la administración de Yaroslav, conocido precisamente como "el Sabio" por su impulso a la cultura, la educación y el desarrollo legislativo.

¿Quién fue Yaroslav el Sabio?

Yaroslav I el Sabio fue uno de los gobernantes más influyentes en la historia de la Rus de Kiev. Nacido aproximadamente en el año 978 y fallecido en 1054, su reinado marcó lo que muchos historiadores consideran la edad de oro de este estado medieval eslavo oriental. Hijo de Vladimiro I, quien introdujo el cristianismo ortodoxo como religión oficial, Yaroslav continuó fortaleciendo los vínculos con Bizancio mientras expandía su influencia por toda Europa oriental.

Durante su gobierno, Yaroslav promovió un extraordinario desarrollo cultural y arquitectónico en Kiev y otras ciudades importantes como Nóvgorod. Mandó construir numerosas iglesias, entre ellas la Catedral de Santa Sofía de Kiev, inspirada en su homónima de Constantinopla. También impulsó la traducción de textos griegos y bizantinos, creó bibliotecas y promulgó el primer código de leyes escrito del mundo eslavo oriental, conocido como la Russkaya Pravda.

Su política matrimonial le valió el apodo de "suegro de Europa", ya que estableció alianzas con diversas casas reales europeas mediante el matrimonio de sus hijas: Isabel con Harald III de Noruega, Anastasia con Andrés I de Hungría, Ana con Enrique I de Francia, y Ágata posiblemente con Eduardo el Exiliado de Inglaterra. Estas conexiones dinásticas convirtieron a la Rus de Kiev en un actor de peso en la política europea de la época.

La importancia arqueológica de Veliki Nóvgorod

La ciudad de Veliki Nóvgorod, donde se ha producido este importante hallazgo arqueológico, fue uno de los centros políticos y culturales más relevantes de la Rus medieval. Fundada en el siglo IX, la ciudad alcanzó especial prosperidad durante los siglos XII al XV, cuando funcionó como una república mercantil con un sistema político único en el que los ciudadanos elegían a sus gobernantes a través de una asamblea popular conocida como Veche.

Las particulares condiciones del suelo de Nóvgorod, con un alto nivel de humedad y baja presencia de oxígeno, han permitido la conservación excepcional de numerosos artefactos orgánicos, incluyendo documentos escritos en corteza de abedul, objetos de madera, cuero y textiles, que en otros yacimientos habrían desaparecido hace siglos. Esta circunstancia ha convertido a Veliki Nóvgorod en uno de los sitios arqueológicos más importantes de Europa oriental.

El hallazgo del sello de Yaroslav se suma a una larga lista de descubrimientos significativos realizados en esta ciudad a lo largo de décadas de investigación arqueológica sistemática. En 1994, el descubrimiento del primer sello de este gobernante ya supuso un hito importante para la comprensión de la administración de la Rus de Kiev, y ahora, con este segundo ejemplar, se amplía el conocimiento sobre los métodos de validación documental utilizados por Yaroslav durante su principado en Nóvgorod.

¿Qué nos dicen los sellos medievales sobre la administración antigua?

Los sellos como el recién descubierto constituían elementos fundamentales en los sistemas administrativos medievales, tanto en Bizancio como en los reinos que recibieron su influencia. Estos pequeños objetos, generalmente fabricados en plomo, cera o metales preciosos, servían para autenticar documentos oficiales y cartas, garantizando su procedencia y validez legal. El estudio de estos sellos, conocido como sigilografía, aporta información valiosa sobre la organización política, las relaciones de poder y los símbolos utilizados por los gobernantes.

En el caso concreto de los sellos de Yaroslav el Sabio, el uso de iconografía cristiana como la imagen de San Jorge, combinada con símbolos dinásticos como el tridente (que más tarde evolucionaría hacia el actual tridente ucraniano o tryzub), demuestra la doble legitimación en la que se apoyaba su poder: por un lado, la religiosa, derivada de la reciente cristianización de la Rus; por otro, la dinástica, como descendiente de la casa de Rúrik.

Este descubrimiento arqueológico no solo enriquece nuestro conocimiento sobre la historia de la Rus de Kiev, sino que también confirma la continuidad de tradiciones administrativas entre Bizancio y los estados eslavos orientales, evidenciando la sofisticación alcanzada por estas sociedades a principios del siglo XI, en plena Alta Edad Media europea.