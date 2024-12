En plena era digital, no es de extrañar que la búsqueda de empleo haya evolucionado, realizándose exclusivamente a través de plataformas online como Indeed e InfoJobs. en estos portales millones de personas suben sus currículos, buscan oportunidades y aplican a ofertas con tan solo unos clics. Esta digitalización permite a los usuarios explorar una gran variedad de oportunidades laborales sin restricciones geográficas y, especialmente, sin tener que malgastar recursos en esta búsqueda tan vital.

Este tipo de plataformas facilitan la conexión entre empleadores y candidatos y ofrecen herramientas que permiten filtrar búsquedas por ubicación, tipo de contrato, salario deseado y experiencia, lo que además se traduce en una optimización bastante significativa del proceso de búsqueda laboral. Sin embargo, este entorno digital también es sinónimo de riesgos asociados relacionados con el ciberdelito, dado que la acumulación de datos personales en estas plataformas atrae inevitablemente a estafadores que buscan explotar la vulnerabilidad de los usuarios.

A medida que aumenta la dependencia de internet para la búsqueda de empleo, también lo hace la prevalencia de estafas cibernéticas, en este caso, dirigidas específicamente a desempleados o quienes buscan cambiar de trabajo. Los estafadores utilizan técnicas para hacerse pasar por empleadores legítimos, como las utilizadas en la última estafa que involucra a la plataforma Indeed, tal y como ha comentado la propia Policía Nacional en sus perfiles oficiales.

Esta es la estafa haciéndose pasar por Indeed de la que alerta la Policía

La Policía Nacional ha emitido una advertencia sobre un creciente número de llamadas fraudulentas que afectan a ciudadanos que buscan empleo a través de internet. Esta alerta se origina tras detectarse un patrón de engaño que ha capturado la atención de las autoridades debido a su prevalencia y el riesgo que representa para los usuarios desprevenidos. Las llamadas en cuestión aparentan originarse desde departamentos de Recursos Humanos de conocidas plataformas de búsqueda de empleo, como Indeed, con los estafadores presentándose como representantes de estas entidades. Este modus operandi prepara el terreno para solicitudes inusuales y potencialmente peligrosas. Los delincuentes suelen pedir que se continúe la conversación por aplicaciones de mensajería como WhatsApp, momento en el cual la estafa comienza a tomar forma.

Después de establecer un contacto inicial, los estafadores pueden seguir dos líneas de acción principal. En algunos casos, ofrecen empleos atractivos con remuneraciones tentadoras a cambio de un pago inicial por parte del candidato. Este prepago es presentado como una formalidad o requisito para procesar la contratación. Lamentablemente, aquellos que acceden a realizar este pago suelen encontrarse con que tanto el trabajo como el contacto desaparecen tras la transacción. En otros escenarios, los criminales solicitan información personal sensible, como documentos de identidad o datos fiscales, que luego utilizan para cometer fraudes de identidad o solicitar créditos bajo el nombre de la víctima.

Es fundamental comprender que las plataformas legítimas de empleo, como Indeed, no suelen realizar contactos telefónicos para gestionar candidaturas ni solicitan que las comunicaciones se desvíen a aplicaciones externas. La recomendación de la Policía es clara: las inscripciones a ofertas de empleo deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales de las plataformas, como sus páginas web o aplicaciones móviles, garantizando así la seguridad de los datos personales y evitando caer en trampas orquestadas por delincuentes cibernéticos. Asimismo, Indeed ha reforzado esta información a través de alertas en su sitio web, recordando a los usuarios que la comunicación legítima con candidatos no se lleva a cabo mediante llamadas telefónicas.