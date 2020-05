Jugar al golf será posible a partir del 11 de mayo

Aunque la situación y afectados en las distintas regiones es muy diferente, a nivel general, en cuanto al deporte, los profesionales ya pueden comenzar a entrenar de manera individual desde ya en todo el país sin poder coger el coche para ir a su lugar de entrenamiento (la libertad de movimiento debe circunscribirse a la ciudad donde se viva). Eso está claro.

En estos días, sin embargo, surge la gran pregunta en los campos de golf (privados, públicos o mixtos), en los que el turismo es fundamental, sobre cuándo se volverán a abrir sus puertas no solo para aficionados sino para los más de 270.000 federados que hay en España.

La fecha que se prevé es el 11 de mayo, cuando comienza la primera fase de la desescalada. Aunque no se menciona explícitamente el golf, para el próximo lunes se abrirán las instalaciones deportivas al aire libre sin público -solo para practicar deportes en los que no exista contacto como el atletismo o el tenis- y también se podrán practicar, según el Ministerio de Sanidad, "actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios".

Protocolo de apertura

Muchos países ya permiten la práctica del golf, como es el caso de EEUU (en más de 30 Estados), Alemania, Australia, Japón, Suecia, Finlandia, Dinamarca o Singapur. El sector de nuestro país ya ha hecho los deberes y la Real Federación Española de Golf (RFEG) –junto con las Federaciones Autonómicas de Golf, la Asociación Española de Campos de Golf (AECG), la Asociación Española de Greenkeepers (AEdG), la Asociación Española de Gerentes de Golf (AEGG) y la Asociación Española de Profesionales de Golf (PGA)– han presentado un Protocolo de Apertura del Deporte del Golf, similar al de los países que ya están operativos, con una serie de directrices y recomendaciones para la práctica de este deporte de forma segura y accesible.

El objetivo de esta guía –dividida en tres partes para jugadores, campos de golf e industria– es diseñar las principales medidas aplicables y recomendaciones para los jugadores de golf y así garantizar la distancia social y minimizar los riesgos de contagio por el COVID-19.

El golf, defienden, es un deporte que se practica al aire libre, no es un deporte de contacto, es fácil mantener una gran distancia de muchos metros, se puede reservar y pagar online y no hay que pasar ni por el club ni por ningún local.

Por todo ello, se prevé la apertura de los campos de golf el 11 de mayo favoreciendo "la marca España en el exterior y utilizando la imagen del golf como un deporte saludable, al aire libre y Covid-free que ayudará a la pronta reactivación del turismo". El golf español, destacan, atrae a 1,4 millones de turistas y genera más de 30.000 empleos directos e indirectos.