La foto de Alcaraz desde el salón de su casa que revoluciona las redes: "La humildad de los grandes se nota en detalles como este"

Carlos Alcaraz, número uno del ranking ATP y campeón de Roland Garros y del US Open en 2025, volvió a ser protagonista este jueves... pero no por un golpe espectacular, sino por una sencilla foto desde el salón de su casa. El murciano compartió una imagen animando a la Selección Española durante la Copa Davis que se disputa en Bolonia, y un pequeño detalle del hogar ha desatado miles de comentarios.

El tenista no ha podido competir en esta cita debido al edema en el isquiotibial derecho que arrastra desde la pasada Copa de Maestros. Aun así, tras acompañar unos días al equipo, regresó a casa para continuar con su recuperación y seguir los partidos desde la distancia.

Durante el decisivo encuentro de dobles entre España y República Checa —que se saldó con la victoria de Marcel Granollers y Pedro Martínez por 7-6 y 7-6, clasificando al equipo de David Ferrer para semifinales—, Alcaraz publicó una fotografía viendo el choque desde el sofá. El mensaje que la acompañaba era tan sencillo como contundente: "Vamos!".

Aunque la intención de Alcaraz era mostrar su apoyo a la selección, lo que realmente se ha viralizado es el ambiente del salón en el que aparece viendo el partido. La escena, aparentemente tomada en su casa familiar en Murcia, ha causado sensación por su sencillez y por dos elementos que han desatado una oleada de comentarios.

Por un lado, el mantel de hule que cubre la mesa junto a Alcaraz se ha convertido en una inesperada estrella. Muchos seguidores han asegurado que les recuerda al de sus propias casas o al de la casa de sus padres, y varios han destacado la ternura que transmite un detalle tan cotidiano. Comentarios como "Me tiene enamorado el hule de Carlitos, me teletransporta a mi infancia" se han repetido una y otra vez.

"La humildad de los grandes se nota en detalles como este. Alcaraz no necesita presumir, sus logros hablan por él. Demuestra que se puede ser campeón y seguir siendo auténtico", decía otro usuario.

Por otro lado, también ha sido muy comentado cómo el tenista tiene colocados en una estantería dos de sus mayores éxitos deportivos: el trofeo de Wimbledon y el del US Open. Lejos de exhibirlos en vitrinas sofisticadas, aparecen situados como si fueran simples objetos decorativos, algo que ha provocado humor y admiración a partes iguales.

"Me da la risa pensar que tenga Wimbledon y el US Open puestos como si fueran marcos de fotos", decía un usuario, mientras otro lo calificaba de “histórico” porque combina una vida normal con logros extraordinarios.