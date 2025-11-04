El Gobierno prepara una ley para prohibir que los padres expongan a sus hijos en redes sociales

El Ministerio de Juventud e Infancia ha abierto una consulta pública para elaborar una norma que regule la exposición de los menores en redes sociales y plataformas de intercambio de contenido audiovisual por parte de sus progenitores o de otros adultos. Hasta el 12 de noviembre se podrán enviar aportaciones a esta futura Ley sobre el derecho a la identidad digital de la infancia y la adolescencia, cuyo punto de partida es considerar a los menores sujetos de pleno derecho a la privacidad en el entorno digital.

Según el texto del anteproyecto, el objetivo es proteger a la infancia y la adolescencia frente a la difusión de imágenes o información personal en redes y servicios digitales, y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales. La norma también busca regular los casos en los que ese contenido se difunde con fines económicos, como ocurre en canales o cuentas que monetizan la vida familiar. Además, el proyecto abordará la responsabilidad de las propias plataformas y la formación digital de los padres, para que conozcan las implicaciones legales y éticas de compartir imágenes de sus hijos.

De este modo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que esta regulación es “una obligación”, especialmente tras comenzar a recibirse denuncias de jóvenes que reprochan haber sido expuestos en redes cuando eran menores, vulnerando su derecho a la intimidad. El fenómeno, conocido como “sharenting”, puede tener consecuencias graves. Diversos estudios y organismos alertan de que estas publicaciones pueden derivar en violencia digital, ciberacoso o grooming —el acoso de adultos a menores con fines sexuales—. De hecho, el 72 % del material incautado a pedófilos está compuesto por imágenes cotidianas publicadas por las propias familias.

El Ministerio subraya que “a la vista de las consecuencias ya patentes de esta realidad, no proceder a su regulación constituiría una vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia”. Con esta norma, el Gobierno pretende establecer límites claros al uso de la imagen de los menores, garantizar su derecho a construir su identidad digital y reforzar la responsabilidad de los adultos en el entorno online.