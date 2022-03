¿Quiénes son y dónde están los hijos de Putin en la actualidad?

Vladimir Putin se ha convertido en el centro de todas las conversaciones a nivel mundial debido a la invasión de Rusia a su país vecino, Ucrania. Muchas son las imágenes, las biografías y las leyendas estos días en torno a la figura del presidente ruso en los medios y en las redes sociales, pero lo cierto es que la figura de Putin sigue albergando enigmas y vacíos informativos en torno a algunos de los aspectos más relevantes de su vida privada.

Uno de ellos es su presunta pareja, Alina Kabaeva, una exgimnasta rítmica y cuya relación con el presidente se niega a confirmar el Kremlin. Sin embargo, la relación entre ambos es de sobra conocida tanto por la prensa rusa como por la población. De 31 años menor que Vladimir Putin ambos conviven desde el año 2015 supuestamente en una zona de lujo a las afueras de Moscú conocida como Rublievo.

La primera mujer de Vladimir Putin fue Liudmila Pútina, de la cual el presidente de Rusia anunció su divorcio en el año 2013 tras 30 años de matrimonio. De esta relación nacieron dos hijas y la noticia fue dada por ambos durante el descanso en el Palacio de Congresos del Kremlin de un espectáculo de ballet. Según el comunicado de la ex pareja, la separación se producía de mutuo acuerdo y en términos amistosos. Cabe recordar que por entonces ya se rumoreaba la infidelidad del presidente desde hacía cinco años con Alina Kabaeva. De hecho, la noticia saltó con la exclusiva del periódico Moskovski Korrespondent que, si bien tuvo que cerrar poco después por problemas económicos, sirvió para prender la mecha de los rumores sobre la infidelidad.

En el mes de septiembre del mismo año 2013 y con Putin ya en trámites de divorcio con Liudmila la prensa volvió a hablar de su relación con Kabaeva. En esta ocasión, se hicieron eco de que, supuestamente, el presidente y la exgimnasta se habrían casado en la iglesia del monasterio de Iversk, próxima a Valdai en la región de Nóvgorod, de forma totalmente secreta. En esta ocasión fue Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin quien tuvo que salir públicamente a negar este tipo de información: "Es inútil decir que esos rumores son idioteces. Lo hemos hecho cientos de veces. Los rumores existen. ¿Qué se puede hacer con ellos? Pero no tienen nada que ver con la realidad".

Vladimir Putin tiene 69 años mientras que Alina Kabaeva, toda una leyenda en Rusia, tiene 38. Campeona olímpica, llegó incluso a convertirse en una de las deportistas más laureadas de la historia de la gimnasia rítmica, albergando en su palmarés 2 medallas olímpicas, 14 medallas del Campeonato del Mundo y 25 medallas del Campeonato de Europa. Además, también ha sido modelo, actriz y diputada del Parlamento ruso durante 7 años, hasta el año 2014, cuando se retiró y asumió la presidencia del consejo de administración del Grupo Mediático Nacional.

Un año y medio después de la supuesta boda secreta también se lanzó el rumor de que Putin habría tenido un hijo con Kabaeva, pero también fue desmentido. Sin embargo, en esta ocasión las redes sociales fueron testigos de numerosas fotos de la campeona olímpica con un bebé. Algunos medios hablaron de hasta un segundo hijo e incluso de gemelos pero lo cierto es que, hasta la actualidad, no ha habido confirmación oficial por parte del Kremlin. Por lo tanto, tan solo han sido reconocidos dos hijas, Maria y Yekaterina, fruto de la relación con su primera mujer.

María, también llamada Masha, nació en 1985 en Leningrado, lo que actualmente es San Petersburgo. En ese momento, su padre era parte de la KGB, donde realizaba tareas de contrainteligencia y supervisaba la lealtad de los diplomáticos.

La primogénita de Putin es médica endocrina. Y, según El País, ella y su hermana han usado nombres diferentes durante toda su vida por su propia seguridad. Actualmente vive en un rascacielos de Moscú como y está casada con el empresario holandés Jorrit Faassen, con quien tiene dos hijos, uno nacido en 2002 y otro en 2017.

Fugitive #Russia|n banker Pugachev leaked photos of Putin's daughters during their teenage years, effectively confirming previous media reports that Katerina Tikhonova and Maria Vorontsova were Putin's daughters:https://t.co/Plspgkh1r1 pic.twitter.com/5Y0tisXeOR