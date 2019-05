La empresa valenciana Mercadona se ha disculpado vía Twitter con una usuaria de la red de microblogging, que había mostrado una foto con el estado del recipiente de hummus de lentejas de la marca Hacendado que acababa de comprar. Este producto normalmente tiene un cartón que lo recubre, y dentro, el recipiente de plástico que contiene el hummus, está a su vez recubierto por plástico con la fecha de consumo impresa.

La clienta observó como su comida no sólo no tenía el plástico de recubrimiento, sino que además las letras impresas estaban marcadas sobre el propio hummus.

"Acabo de comprar hummus de lentejas en @Mercadona y cuando lo he abierto en casa me he dado cuenta de que no tiene tapa, y no solo eso sino que la fecha esta imprimida en el propio hummus", escribía en el tuit @miriamslwly.

Acabo de comprar hummus de lentejas en @Mercadona y cuando lo he abierto en casa me he dado cuenta de que no tiene tapa, y no solo eso sino que la fecha esta imprimida en el propio hummus. 🤔 pic.twitter.com/Fi6Cc9cNVu — miriamslowly (@miriamslwly) 3 de mayo de 2019

El tuit cuenta con más de 14.000 me gusta y 5.500 retuits.

La empresa presidida por Juan Roig ha respondido a su queja pidiendo disculpas a la usuaria. "Hola Miriam, te pedimos disculpas por lo sucedido. Vamos a pasar nota al proveedor para que no vuelva a suceder. No obstante, si nos indicas en qué tienda lo compraste pasamos nota para que puedas realizar el cambio o la devolución del producto", le ha dicho Mercadona.