Jessica Goicoechea critica a los influencers por “aprovechar la desgracia” en Valencia para ganar seguidores

En los últimos días, miles de voluntarios han llegado a Valencia para ayudar en las tareas de recuperación tras la devastación causada por la DANA. Entre ellos, muchos influencers y creadores de contenido han compartido en redes sociales su experiencia de ayuda, provocando una división de opiniones: algunos aplauden su visibilidad y difusión, mientras otros consideran que mediante estos gestos solo buscan ganar fama.

Uno de los comentarios más contundentes provino de la modelo y empresaria Jessica Goicoechea, quien se pronunció duramente en su perfil de Instagram contra aquellos influencers que, según ella, usan la tragedia como una oportunidad para generar contenido. Goicoechea explicó que usualmente evita este tipo de temas en redes sociales, pero en esta ocasión no pudo quedarse callada ante lo que considera una falta de sensibilidad.

En su historia de Instagram, la modelo expresó: "No suelo meterme en estos temas, ni tampoco quiero transmitir mensajes de este tipo en estos momentos, pero si no lo digo, reviento. La manera en la que gente del sector están aprovechando esta desgracia para ir y crear contenido como si estuvieran en un festival. ¿Qué os pasa?".

El mensaje en redes de Jessica Goicoechea / Instagram (@goicoechea)

Goicoechea se mostró especialmente crítica con aquellos influencers que, en su opinión, realizan "reels y fotos pertinentes" para mostrar su "buena fe" y ganar likes y aplausos virtuales: "Para empezar se me caería la cara de vergüenza ponerme a grabar delante de nadie ante una catástrofe así, sabiendo que muchos han perdido desde sus casas hasta seres queridos. Si vas de verdad a ayudar y a limpiar, te aseguro que es imposible que puedas ni sacar el móvil. No tienes ni tiempo, ni ganas para hacerlo."

La modelo concluyó su comunicado con una llamada de atención a la empatía y al respeto hacia quienes han perdido sus hogares e incluso seres queridos. "Usa tu visibilidad para dar voz, ayudar y transmitir información necesaria. No para hacerte un reel en la desgracia, editarlo y ponerle música, que esto no es una producción", afirmó con firmeza.

"Si vas a ir por el postureo, lo veo muy inhumano"

Días después, durante una entrevista en la gala de Los40 Music Awards, la modelo reafirmó sus declaraciones y señaló que el "postureo" en situaciones trágicas es algo que no debería normalizarse: "Me daba miedo el punto en el que se estaba normalizando el hecho de crear contenido en un lugar así, con personas que realmente lo han perdido todo y tú estás preocupado de grabarte entregando alimentos. He estado allí y no hace falta tener que publicarlo para poder aportar tu granito de arena. Usa tu canal para ayudar, dar visibilidad, pero si simplemente vas a ir por postureo, lo veo muy insensible, muy inhumano y muy mal."

Este mensaje de Goicoechea ha resonado entre sus seguidores y ha abierto un debate en redes sobre el papel de los influencers en tiempos de crisis. Mientras unos defienden que la visibilidad en redes puede motivar a otros a ayudar, otros coinciden con la modelo en que la tragedia no debe ser usada para ganar popularidad.