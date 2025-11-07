La joven polaca que dice ser Madeleine McCann, culpable de acosar a los padres

La mujer polaca que afirma ser la niña británica desaparecida en 2007 Madeleine McCann ha sido declarada culpable de acosar a los padres de la pequeña, Kate y Gerry McCann, según decidió este martes por unanimidad un jurado popular del Tribunal de la Corona de Leicester (centro de Inglaterra).

Julia Wandelt, de 24 años, estaba acusada asimismo de acechar a la familia McCann causando grave alarma o angustia, si bien fue absuelta de esos cargos, más graves que el de acoso, por el que la jueza le impuso la pena máxima de seis meses de cárcel. La magistrada, no obstante, recordó que la condenada ha superado ese periodo al permanecer bajo custodia desde que fue arrestada el pasado febrero en el aeropuerto de Bristol (suroeste de Inglaterra).

Wandelt también recibió una orden de alejamiento de Kate y Gerry McCann porque representa un "riesgo significativo de acoso" a la familia "en el futuro", agregó la jueza. "Se ha confirmado -subrayó- que usted no es Madeleine McCann. No existía ninguna base lógica ni válida para ello. Lo que usted no debió haber hecho fue comportarse como lo hizo con los McCann. Su constante acoso, insistencia y, finalmente, su visita a su domicilio en una oscura noche de diciembre, fueron injustificados".

Junto a la joven polaca, la fiscalía había acusado también por acoso y acecho por enviar cartas y acudir al domicilio de los McCann a la galesa Karen Spragg, de 61 años, quien fue declarada no culpable de todos los cargos y recibió otra orden de alejamiento.

Al conocer el dictamen, Kate y Gerry McCann dijeron en un comunicado que "no sienten satisfacción por el resultado", pues solo querían que el caso terminara. "Como la mayoría de la gente, no queríamos pasar por un proceso judicial y solo deseábamos que el acoso cesara", afirmaron.

Durante el juicio, la acusación aportó pruebas de que Wandelt se presentó en repetidas ocasiones en el domicilio familiar de los McCann, les envió cartas de contenido "siniestro" e insistió en que accedieran a efectuar pruebas de ADN.

La condenada declaró que recordaba, gracias a sesiones de hipnosis, su vida con Kate, Gerry y sus hermanos menores, así como el momento en que fue secuestrada en Portugal en 2007 y fue llevada a Polonia para ser explotada sexualmente con otras menores.

La fiscalía relató que en un solo día, el 13 de abril de 2024, Wandelt trató de comunicarse con Kate McCann en más de 60 ocasiones a través de llamadas y mensajes.

Wandelt se convirtió en una sensación en internet en febrero de 2023 cuando posteó en Instagram con la cuenta @IAmMadeleineMcCann y apareció en programas televisivos hablando de la posibilidad de ser la niña desaparecida a los 3 años en Portugal.

El 3 de mayo de 2007 Madeleine McCann desapareció del apartamento en el que dormía con sus dos hermanos gemelos, de dos años, en Praia da Luz, mientras sus padres cenaban con amigos a pocos metros de distancia en el complejo vacacional portugués.

En 2020 la Policía alemana declaró a Christian Brückner como el principal sospechoso del secuestro y asesinato de la pequeña, pero no se formalizaron cargos.

El caso de Madeleine fue uno de los más mediáticos del mundo y sus padres mantienen la campaña para que prosigan las investigaciones para encontrarla.